ВИДЕООПРОС ⟩ «Полиция ведет себя корректно, но чувство неприятное»: таллиннцы делятся впечатлениями у Бронзового солдата

«Конечно же, я пришел сюда, потому что сегодня праздник победы», - говорит Артур, который пришел с дочкой возложить цветы к Бронзовому солдату. Он отмечает, что для него важнее День победы, нежели День Европы, так как победа во Второй мировой войне дала его, еврейскому, народу выжить. Артур считает, что полиция ведет себя корректно, но чувство неприятное: «Тебе рассказывают, что делать, куда ходить, в кого верить. Вроде бы видимость того, что все хорошо, но в то же время, это все под каким-то надзором».