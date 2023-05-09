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ВИДЕООПРОС ⟩ «Полиция ведет себя корректно, но чувство неприятное»: таллиннцы делятся впечатлениями у Бронзового солдата

rus.postimees.ee
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Фото: Pilt videost

Весь день люди приходят на военное кладбище, чтобы возложить цветы к Бронзовому солдату. Все проходит мирно, серьезных инцидентов пока не было. Репортер Rus.Postimees побеседовал с некоторыми людьми на месте и узнал, как они отмечают 9 мая и что думают об ограничениях, установленных полицией. 

«Конечно же, я пришел сюда, потому что сегодня праздник победы», - говорит Артур, который пришел с дочкой возложить цветы к Бронзовому солдату. Он отмечает, что для него важнее День победы, нежели День Европы, так как победа во Второй мировой войне дала его, еврейскому, народу выжить. Артур считает, что полиция ведет себя корректно, но чувство неприятное: «Тебе рассказывают, что делать, куда ходить, в кого верить. Вроде бы видимость того, что все хорошо, но в то же время, это все под каким-то надзором».

«Это святой для русского народа праздник. Не прийти сюда - позор для любого русского человека», - говорит Сергей. По его мнению, дорожные ограничения, которые сегодня установлены у кладбища, нужны. Но специальные ограждения, которые образуют два коридора у Бронзового солдата, ему не нравятся. «Я думаю, это делается не с позиции удобства человека, а для того, чтобы у власти не было каких-то проблем», - говорит Сергей.

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