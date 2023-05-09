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Его жизни может угрожать опасность: полиция ищет пропавшего 28-летнего Степана

rus.postimees.ee
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Пропавший в Тарту Степан.
Пропавший в Тарту Степан. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция ищет пропавшего в Тарту 28-летнего Степана.

Сегодня в полицию обратились обеспокоенные родственники, которые не могут связаться со Степаном со 2 мая. Степана нет дома в Тарту, и его телефон тоже отключен. У родственников есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

У Степана стройное телосложение, рост около 170 см, у него есть борода и усы.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Степана или кто его видел, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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