Его жизни может угрожать опасность: полиция ищет пропавшего 28-летнего Степана

Полиция ищет пропавшего в Тарту 28-летнего Степана.
Сегодня в полицию обратились обеспокоенные родственники, которые не могут связаться со Степаном со 2 мая. Степана нет дома в Тарту, и его телефон тоже отключен. У родственников есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.
У Степана стройное телосложение, рост около 170 см, у него есть борода и усы.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Степана или кто его видел, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.