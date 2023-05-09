Его жизни может угрожать опасность: полиция ищет пропавшего 28-летнего Степана

Сегодня в полицию обратились обеспокоенные родственники, которые не могут связаться со Степаном со 2 мая. Степана нет дома в Тарту, и его телефон тоже отключен. У родственников есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.