Без тяжелой техники и авиации. Московский парад Победы оказался очень скромным

Диктор, комментировавший парад, сказал, что в нем участвует 8 тысяч человек, хотя в марте на коллегии Минобороны Сергей Шойгу обещал, что их будет не менее 10 тысяч. В 2022 году в параде участвовали 11 тысяч человек.

Обычно на параде Россия демонстрирует новую технику, а также традиционный уже набор разработок российского ВПК 2010-х годов - танк Т-14 и БМП Т-15 семейства «Армата», самоходки «Коалиция», БМП «Курганец» и восьмиколесные бронемашины «Бумеранг».

Начиная с 2015 года они составляли ядро всех парадов, к которому добавляли более старую технику, а также год от года различные новинки.

В этом году, судя по публикациям в российской прессе перед парадом, на Красной площади тоже собирались показать условно новые танки Т-72Б3М, слегка доработанные по военному опыту, новые бронеавтомобили «Ахмат» и «ВПК-Урал», а также уже привычные танки Т-90М, Т-72Б3, ядерные ракеты «Ярс», оперативно-тактические «Искандеры» и зенитные С-400.

Перспективную бронетехнику представляли лишь «Бумеранги». Даже на уровне планов этот список удивлял отсутствием обеих «Армат», «Курганца» и «Коалиции». В результате на самом параде техники было еще меньше.