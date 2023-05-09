Без тяжелой техники и авиации. Московский парад Победы оказался очень скромным

Парад Победы 9 мая 2023 года оказался самым скромным за последние годы. Единственным танком, проехавшим по Красной площади, был Т-34, а в пешем строю было представлено всего 26 парадных расчетов без учета знаменной группы и оркестра, маршировавшего в самом начале. Год назад их было 34.
Диктор, комментировавший парад, сказал, что в нем участвует 8 тысяч человек, хотя в марте на коллегии Минобороны Сергей Шойгу обещал, что их будет не менее 10 тысяч. В 2022 году в параде участвовали 11 тысяч человек.
Обычно на параде Россия демонстрирует новую технику, а также традиционный уже набор разработок российского ВПК 2010-х годов - танк Т-14 и БМП Т-15 семейства «Армата», самоходки «Коалиция», БМП «Курганец» и восьмиколесные бронемашины «Бумеранг».
Начиная с 2015 года они составляли ядро всех парадов, к которому добавляли более старую технику, а также год от года различные новинки.
В этом году, судя по публикациям в российской прессе перед парадом, на Красной площади тоже собирались показать условно новые танки Т-72Б3М, слегка доработанные по военному опыту, новые бронеавтомобили «Ахмат» и «ВПК-Урал», а также уже привычные танки Т-90М, Т-72Б3, ядерные ракеты «Ярс», оперативно-тактические «Искандеры» и зенитные С-400.
Перспективную бронетехнику представляли лишь «Бумеранги». Даже на уровне планов этот список удивлял отсутствием обеих «Армат», «Курганца» и «Коалиции». В результате на самом параде техники было еще меньше.
По площади проехала только колесная техника, причем диктор почему-то не стал произносить слово «Ахмат», назвав бронемашину, которая официально так и называется, «защищенным транспортным средством на базе автомобиля КамАЗ». Эту бронемашину, как утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров, создали по его личной просьбе.
Парад обошелся и без воздушной части, возможность отмены которой еще заранее допустил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Обычно пролет самолетов и вертолетов отменяют из-за плохой погоды, но в этом году 9 мая над Москвой было ясное небо.
Еще одна особенность этого парада - предположительное присутствие на трибунах наемников из ЧВК «Вагнер», которых диктор назвал «бойцами штурмовых отрядов». Именно так вагнеровцев обычно называют в сводках российского Минобороны (например, в последней, опубликованной накануне 9 мая).
Сложная обстановка
Организовывая парад Победы в 2023 году, российские власти, очевидно, оказались в непростой ситуации.
Во-первых, в прошлом году после традиционного парада с «Арматами», «Курганцами» и «Коалициями» в пророссийских аккаунтах различных соцсетей появилось много комментариев с вопросом «а почему вся эта новейшая техника отсутствует на фронте?».
Спустя год эти машины смотрелись бы еще более контрастно на фоне старых советских танков и бронемашин 1960-х годов, которые, судя по видеороликам в тех же соцсетях, везут на фронт.
Во-вторых, перед самым парадом обострились отношения между главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Министерством обороны. Пригожин выступил с резкой критикой российского командования, буквально обложив его матом. Возможно, этим можно объяснить тот факт, что диктор ни разу не произнес слово «Вагнер».
И наконец, самое главное - за шесть дней до парада в ста метрах от того места, где стоял Владимир Путин, над крышей Сенатского дворца взорвались два дрона. Хотя руководство Украины официально объявило о непричастности к этой атаке, в Кремле заявили, что за ней стоят Киев и Вашингтон.
Угрозой внезапного появления беспилотников можно объяснить отмену воздушной части парада. Над Красной площадью на небольшой высоте должны были лететь десятки самолетов, включая стратегические бомбардировщики, тяжелые транспортные «Русланы» и многие другие летательные аппараты. Достаточно было одному дрону оказаться у них на пути, чтобы порядок воздушного строя смешался - риск авиационного происшествия в такой ситуации очень высок.
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