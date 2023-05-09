В понедельник грянет «Весенний шторм»

К маневрам привлечены подразделения сухопутных, военно-воздушных и морских сил (ВВС и ВМС): штаб дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Служба тыла, Командование киберобороны и другие соединения Сил обороны и Кайтселийта. Также в них поучаствуют боевая группа НАТО в Эстонии и другие переброшенные на время учений подразделения союзников.

Основные действия «Весеннего шторма» развернутся в Северной Эстонии с 15 по 26 мая.

В течение этих двух недель на дорогах общего пользования участится движение военных колонн. Силы обороны надеются на понимание и просят водителей запастись терпением и временем.

Во время учений активизируются полеты военной авиации, которую будет чаще видно и слышно в районе Эмари, Таллинна, Ляэне- и Ида-Вирумма. Впрочем, она также будет залетать и в другие уголки страны. В маневрах поучаствуют истребители ВВС Германии и Великобритании, ударные и тренировочные самолеты ВВС Польши и Эстонии, а также вертолеты США, Великобритании и нашей страны.

Корабли ВМС Эстонии проведут совместные занятия с подразделениями союзников. В свою очередь на севере страны Силы обороны вместе с дружественными силами попрактикуются в проведении морской высадки и отражении десанта с суши.

Во время учений будут применяться различные имитационные средства: в том числе холостые патроны, учебные гранаты и сигнальные ракеты.

Тяжелая техника, авиация и средства имитации могут повлиять на привычный уровень шума.