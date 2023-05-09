В понедельник грянет «Весенний шторм»

В понедельник, 15 мая, начнутся учения Сил обороны «Весенний шторм 2023» (Kevadtorm 2023). В маневрах примет участие более 14 000 военнослужащих Эстонии и стран-союзниц.
К маневрам привлечены подразделения сухопутных, военно-воздушных и морских сил (ВВС и ВМС): штаб дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Служба тыла, Командование киберобороны и другие соединения Сил обороны и Кайтселийта. Также в них поучаствуют боевая группа НАТО в Эстонии и другие переброшенные на время учений подразделения союзников.
Основные действия «Весеннего шторма» развернутся в Северной Эстонии с 15 по 26 мая.
В течение этих двух недель на дорогах общего пользования участится движение военных колонн. Силы обороны надеются на понимание и просят водителей запастись терпением и временем.
Во время учений активизируются полеты военной авиации, которую будет чаще видно и слышно в районе Эмари, Таллинна, Ляэне- и Ида-Вирумма. Впрочем, она также будет залетать и в другие уголки страны. В маневрах поучаствуют истребители ВВС Германии и Великобритании, ударные и тренировочные самолеты ВВС Польши и Эстонии, а также вертолеты США, Великобритании и нашей страны.
Корабли ВМС Эстонии проведут совместные занятия с подразделениями союзников. В свою очередь на севере страны Силы обороны вместе с дружественными силами попрактикуются в проведении морской высадки и отражении десанта с суши.
Во время учений будут применяться различные имитационные средства: в том числе холостые патроны, учебные гранаты и сигнальные ракеты.
Тяжелая техника, авиация и средства имитации могут повлиять на привычный уровень шума.
Поэтому Силы обороны просят по возможности держать восприимчивых к шуму животных внутри помещений и объяснять детям суть происходящего.
Участники учений приложат максимум усилий для избежания порчи инфраструктуры. К сожалению, это удается не всегда. Однако, если вы станете свидетелем непреднамеренного ущерба собственности, зафиксируйте его и свяжитесь с офицерами гражданско-военного сотрудничества Сил обороны.
«Весенний шторм» – крупнейшие учения года. Во время маневров Силы обороны практикуются в планировании и реализации военных операций, а также улучшают взаимодействие между эстонскими подразделениями и силами союзников. В учениях участвуют кадровые военные, военнослужащие срочной службы, резервисты и представители дружественных стран.
В ходе «Весеннего шторма» Силы обороны проверяют жизнеспособность военных планов, взаимодействие между различными эшелонами командования и готовность подразделений к выполнению боевых задач. Впервые маневрами будет руководить недавно сформированный штаб эстонской дивизии.