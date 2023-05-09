ИТОГИ 9 МАЯ ⟩ Поддержка агрессии, оскорбления полицейских, нападение на охранника: полиция о происшествиях в Таллинне и Ида-Вирумаа

Таллинн

По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, 9 мая в Таллинне прошло спокойно. «У Бронзового солдата и в других местах люди в целом были рассудительны, следовали указаниям полиции и, по сравнению с прошлым годом, было меньше военной символики», - сказал Кумм.

Но правилам следовали не все: к Бронзовому солдату пришли около двадати человек с различными аксессуарами (сумки, шарфы, ремни и прочее) в цветах флага РФ. Были и люди, которые надевали одежду в цвет российского флага. «Если в прошлом году мы начали 36 производств о проступке, связанных с символикой агрессора, то сегодня мы начали в общей сложности 14 производств о проступке и одно производство по уголовному делу», - отметил Кумм.

Из них десять производств по делам о проступках были связаны с символикой агрессора.

«Например, мы начали производство о проступке по части поддержки и оправдания международного преступления и оскорбления представителя власти в отношении женщины, которая подошла к Бронзовому солдату с цветами в цветах российского флага, разорвала цветы на части и бросила их в сотрудника полции», - сказал Кумм.

«Начато одно производство в отношении женщины, оскорбившей сотрудника полиции. Также мы начали производство по статье о серьезном нарушении общественного порядка в отношении человека, напавшего на охранника, находившегося у Бронзового солдата», - сказал руководитель Ида-Харьюского отделения полиции.

Ида-Вирумаа