Подводя итоги дня, представители полиции отмечают, что в целом 9 мая в этом году прошло без каких-либо серьезных происшествий. Однако, несмотря на многократные предупреждения полиции, люди все равно демонстрировали запрещенную символику.
ИТОГИ 9 МАЯ ⟩ Поддержка агрессии, оскорбления полицейских, нападение на охранника: полиция о происшествиях в Таллинне и Ида-Вирумаа
Таллинн
По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, 9 мая в Таллинне прошло спокойно. «У Бронзового солдата и в других местах люди в целом были рассудительны, следовали указаниям полиции и, по сравнению с прошлым годом, было меньше военной символики», - сказал Кумм.
Но правилам следовали не все: к Бронзовому солдату пришли около двадати человек с различными аксессуарами (сумки, шарфы, ремни и прочее) в цветах флага РФ. Были и люди, которые надевали одежду в цвет российского флага. «Если в прошлом году мы начали 36 производств о проступке, связанных с символикой агрессора, то сегодня мы начали в общей сложности 14 производств о проступке и одно производство по уголовному делу», - отметил Кумм.
Из них десять производств по делам о проступках были связаны с символикой агрессора.
«Например, мы начали производство о проступке по части поддержки и оправдания международного преступления и оскорбления представителя власти в отношении женщины, которая подошла к Бронзовому солдату с цветами в цветах российского флага, разорвала цветы на части и бросила их в сотрудника полции», - сказал Кумм.
«Начато одно производство в отношении женщины, оскорбившей сотрудника полиции. Также мы начали производство по статье о серьезном нарушении общественного порядка в отношении человека, напавшего на охранника, находившегося у Бронзового солдата», - сказал руководитель Ида-Харьюского отделения полиции.
Ида-Вирумаа
По словам начальника Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, в Ида-Вирумаа ситуация с общественным пространством аналогична прошлогодней. «Если 9 мая прошлого года мы зарегистрировали более ста случаев, связанных с символикой агрессора, то в этом году мы начали более сорока производств: большинство из них было связано с поддержкой агрессии», - сказал Пюви. Он отметил, что половина инцидентов произошла в общественных местах, а другая половина в интернете. Например, в социальных сетях размещали изображения с символикой агрессора, а в комментариях высказывали поддержку российской агрессии.
«Большинство нарушений в общественных местах произошло там, куда люди приходили возлагать цветы. Например, мы заметили несколько георгиевских ленточек прикрепленных либо к одежде, либо к зеркалу заднего вида автомобиля», - сказал Пюви.
Вечером полицейские доставили в полицейский участок 52-летнюю женщину, она была одета в цвета георгиевской ленты. Сотрудники полиции поговорили с ней и отпустили домой.
Одно тревожное событие произошло утром в центре Нарвы: во время патрулирования сотрудники полиции обнаружили на земле лежащую без сознания женщину. Полицейские сразу же начали делать ей массаж сердца и вызвали скорую помощь. Прибывшая на место скорая помощь взялась за реанимацию и смогла восстановить сердцебиение женщины. Медики доставили пожилую женщину в больницу.