МНЕНИЕ ⟩ Вчера Россия ожила на пороге Нарвы, но вызвала лишь стыд и горечь

К запрету на символику отнеслись серьезно, и единственным атрибутом праздника на нашей стороне реки были красные гвоздики. Я разглядывала людей и думала: почему вы здесь, стоя под вывешенным на стене Нарвского замка плакатом «Путин - военный преступник», принимаете непосредственное участие в концерте, организованном страной, которую во всем мире теперь называют агрессором?

Нарвитяне собрались на набережной Наровы, чтобы посмотреть на концерт в Ивангороде. Фото: Jānis Laizāns

В своем желании понять истинные мотивы, я подходила к людям, чтобы поговорить. Ответы на вопросы получала классические: деды воевали, помню, горжусь. Пожилые нарвитяне общаться не хотели - мол, просто мимо проходили, вот встали постоять.

Школьники на контакт шли охотно и свое присутствие объясняли так: родители с малых лет прививают им уважение к этому празднику, поэтому концерт в Ивангороде, рассчитанный и на нарвитян, не кажется им абсурдом. Нашлись ребята, которые высказали свое «фи» по поводу происходящего на той стороне реки, но таких было немного. Кажется те, кто считают российский праздник лицемерным фарсом, на променад в этот вечер не пришли.

Публика не казалось агрессивной - я искренне верю, что все, кто пришли разделить с Россией «радость Дня победы», просто до сих пор не научились отделять зерна от плевел и не улавливают разницу между «победой» и «победобесием». Но, прогуливаясь по берегу реки Наровы, я вдруг по-настоящему испугалась.