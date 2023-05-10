«В нашем приюте кошек не усыпляют»: волонтер рассказала о ежедневной работе

Кошки, как и любые другие животные, получают травмы, болеют и умирают. Они могут быть очень уязвимы, особенно если живут на улице. Нет никаких девяти жизней, но есть возможность предоставить кошке одну безопасную и счастливую жизнь. И здесь на помощь приходят кошачьи приюты, в которых работают люди с большими сердцами.
Журналист Анастасия Петерсон встретилась в студии «Реальная история» с волонтером приюта для котов Кариной Коваленко, чтобы узнать: почему она стала волонтером? В чем находит мотивацию приходить в приют каждый день? С какими историями ей приходится сталкиваться?
– Карина, как вы решили стать волонтером?
Карина: Это то, чем я хотела заниматься всю жизнь. Я люблю животных и всегда хотела помогать. Я случайно нашла этот приют и просто не могла туда не прийти работать. У нас работает тридцать человек, и всех объединяет любовь к кошкам.
– Вы всегда любили кошек?
К.: Я даже не могу объяснить силу своей любви к ним, это идет изнутри. Я люблю всех животных с детства, но котов всегда любила чуточку больше. Сейчас в нашем приюте восемьдесят кошек, из которых двадцать котят. Я люблю каждого из них по-особенному.
– Расскажите, что это за приют.
К.: Все началось с женщины по имени Надежда. Она всегда любила кошек и по возможности им помогала. И вот она решила снять комнату, чтобы спасать там животных. Сначала под ее опекой было двадцать хвостиков. Она спасала их только на свои средства. Лечила, кормила, и все это она делала от чистого сердца, даже когда уже не могла этим заниматься в силу возраста. И вот, по счастливой случайности, она встретила Алену, обратившуюся к ней за помощью по спасению кота, которого она увидела в Ласнамяэ. Животное нуждалось в лечении, это был декабрь, кот просто мог замерзнуть и умереть на улице.
Конечно, Надежда откликнулась и помогла Алене, а в дальнейшем их общение переросло в продуктивное сотрудничество. Со временем стало ясно, что Надежде все сложнее вести дела приюта, да и кошек становилось все больше. Поэтому Алена взяла управление на себя. В 2021 году она открыла некоммерческое объединение. За это время была создана страничка в социальных сетях, официальная телефонная линия, а на сайте появилась возможность делать пожертвования.
К нам пришло много людей, которые помогают как финансово, так и вещами. Знаете, даже прийти в приют и поиграть с кошкой – это тоже помощь. Девиз нашего приюта - любовь. Без нее ни одна кошка у нас не будет чувствовать себя в безопасности и комфорте.
– А как в приюте оказалось восемьдесят кошек, если раньше было только двадцать?
К.: Знаете, наш приют, конечно, не резиновый, но, похоже, все же резиновый. Все начиналось с одной комнаты, теперь у нас их три. Даже когда кажется, что нет места, мы все равно приносим в приют кошек, ставим клетки на клетки и стремимся, чтобы приют расширялся.
– В вашем приюте кошки живут какое-то определенное время или могут остаться там навсегда?
К.: Если наши коты не находятся хозяев, то остаются в приюте навсегда, и мы будет заботиться о них до последнего.
– Как часто животных забирают?
К.: Поступают они чаще, чем нам удается их отдать. На прошлой неделе мы отдали четверых котят. Взрослых забираю реже, хотя они такие же активные, жизнерадостные и благодарные. Уверена, что взрослый кот ничем не хуже котенка.
– Скажите, вас когда-нибудь потрясала история кота?
К.: Знаете, ко мне не так давно обратилась знакомая, которая сказала, что у нее есть соседи, живущие в большом доме, довольно состоятельные. У них есть 16-летняя кошка, от которой они решили избавиться. Сказали, что или усыпят ее или вывезут в лес и оставят там, потому что они устали от нее. Конечно, мы откликнулись и попросили привезти кошку нам, хотя больше места в приюте не стало, но мы не смогли остаться равнодушными. Просто, понимаете, ни одна домашняя кошка не сможет в солидном возрасте адаптироваться к новой среде: она через пару дней от депрессии просто умрет. Так что привезли нам эту чудесную и очень ласковую кошечку. Если мы не найдем ей хозяев, она просто будет жить у нас и мы ее будем любить, как и всех в нашем приюте.
– У вас очень эмоционально затратная работа. Где вы черпаете силы, чтобы возвращаться каждый день в приют?
К.: Да, работа волонтером приюта - это переживание за каждого кота, здесь и слезы, и отчаяние. Бывает, привозят кота в плачевном состоянии, и не удается кого-то спасти, это большая драма для каждого из нас. Но эта работа как эмоционально затратная, так и дарящая позитивные эмоции в огромном количестве. Вот я возвращаюсь в приют и я сразу наполняюсь счастьем. А негатив есть в любой работе, я к этому отношусь с пониманием.
– Бывали случаи, когда котов возвращали?
К.: Вот как раз на прошлой неделе был такой случай. Пожилая женщина взяла взрослую кошку, она у нас всегда ласковая была и очень социализированная. Через три недели женщина приехала и сказала, что хочет кошку вернуть. Причина всех шокировала: кошка, оказывается, не сидела у нее на руках. Женщина попросила заменить ту кошку на котенка. Мы, конечно, решили ей уже никого не отдавать. Бывают причины, такие как аллергия, или если животное не ужилось с другими зверями в доме. Это уже реальные причины для возврата животного, но не такая.
– Что вы, работая в приюте, уже освоили как специалист?
К.: Знаете, мы все уже немного ветеринары и неоднократные мамы, няньки, умеем делать уколы. Серьезные медицинские процедуры осуществляет клиника, с которой у нас заключен договор. Я еще умею принимать роды. Этот процесс несет сильную психологическую нагрузку. Несколько дней назад поздно вечером как раз мне позвонили из приюта и сказали, что рожает кошка, нужно приехать. А если чуть подробнее сказать о родах, то когда котенок выходит и мама им не занимается, то нужно удалить с него плаценту, почистить носик, чтобы он начал дышать. К сожалению, четвертый котенок родился нездоровый. Обычно именно последний котенок иммунно нестабильный. Спасти его мне не удалось, несмотря на то, что я сделала котенку массаж сердца, попыталась сделать дыхательные упражнения и еще много разных манипуляций старалась сделать, чтобы его оживить, но увы. В такие моменты, конечно, эмоции берут верх, и ты просто плачешь. В тот день плакали все.
– Что вы можете посоветовать тем, кто хочет взять кота из вашего приюта?
К.: Я бы посоветовала в первую очередь понимать степень ответственности. Жизнь с кошкой можно приравнять к постоянно воспитываемому чувству терпения, это большой труд – начать общзаться с животным. Нужно понимать, что потребуются финансовые вложения. Из нашего приюта вы заберете чипированного и вакцинированного кота. Конечно, если вы по каким-то причинам сомневаетесь по поводу нового приобретения, или в вашем окружении есть люди, которые не готовы любить кота, то лучше не берите. Но если вы твердо решили, то приходите в приют и выберите кота, который больше всего отзовется в сердце, и забирайте!
Многие возвращаются, кстати, за вторым и за третьим котом. Наша страничка в интернете www.kassielu.eu и в Instagram @mtu_kassi_elu.