«В нашем приюте кошек не усыпляют»: волонтер рассказала о ежедневной работе

К.: Знаете, ко мне не так давно обратилась знакомая, которая сказала, что у нее есть соседи, живущие в большом доме, довольно состоятельные. У них есть 16-летняя кошка, от которой они решили избавиться. Сказали, что или усыпят ее или вывезут в лес и оставят там, потому что они устали от нее. Конечно, мы откликнулись и попросили привезти кошку нам, хотя больше места в приюте не стало, но мы не смогли остаться равнодушными. Просто, понимаете, ни одна домашняя кошка не сможет в солидном возрасте адаптироваться к новой среде: она через пару дней от депрессии просто умрет. Так что привезли нам эту чудесную и очень ласковую кошечку. Если мы не найдем ей хозяев, она просто будет жить у нас и мы ее будем любить, как и всех в нашем приюте.