Йоханну-Марию Лехтме отозвали из правления НКО Slava Ukraini

«В Эстонии действует презумпция невиновности, этим решением совет не занимает позицию по вопросу о вине Йоханны-Марии Лехтме. Мы начали ревизию, но, к сожалению, потребуется время, чтобы она дала результат. Поэтому мы готовы к всестороннему сотрудничеству со следственными учреждениями и передадим следователям всю находящуюся в нашем распоряжении информацию. Эти же вопросы были актуальными для нас уже с начала марта, но, к сожалению, совет из-за своих ограниченных прав и возможностей пока не смог найти на них ответы», - говорится в сообщении совета Slava Ukraini.

«Поэтому мы приветствуем возбужденные в Эстонии и Украине уголовные дела, чтобы правоохранительные органы смогли в сотрудничестве как можно скорее выяснить, использовались ли отправленные из Эстонии в Украину пожертвования неправильным образом или нет», - добавил совет.

В связи с возбужденным расследованием совет решил для обеспечения трудового мира в НКО и во избежание потенциального конфликта интересов отозвать Лехтме со вторника и до конца расследования из правления. Работу продолжит один член правления - Марика Приске.

Во вторник Госпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины.

Госпрокурор Трийну Олев пояснила, что как только появились первые указания на потенциальное злоупотребление деньгами, прокуратура и полиция приступили к анализу поступающей в правоохранительные органы информации. «Вне уголовного расследования мы собрали информацию в дополнение к опубликованному в СМИ и поддерживали непосредственную связь с украинскими коллегами. На базе собранной информации имеются основания для возбуждения уголовного дела», - сказала Олев.

«Следствие возбуждено по статье о присвоении имущества, но это первичная оценка, которая может измениться в ходе производства. На данный момент подозрения никому не предъявлялись, а то, есть ли основания предъявлять кому-либо подозрения и кому, выяснит следствие», - сказала Олев.