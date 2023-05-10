Она вернулась! Анетт Контавейт снова станет первой ракеткой Эстонии

В первом туре теннисного турнира категории WTA 1000 Контавейт уверенно обыграла Алисию Паркс (WTA 49) – 6:1, 6:1. Тем самым она обеспечила себе 34 очка для обновленной турнирной таблицы, которая будет опубликована 22 мая. Тем самым в ее копилке будет 779 очков.

Учитывая, что действующая первая ракетка Эстонии Кайя Канепи (WTA 71) выбыла из конкуренции уже в первом туре турнира в Риме, ее количество набранных очков останется неизменным: 768.