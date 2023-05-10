В парке Паэ состоится благотворительный забег Rat Race

Забег Rat Race, который в этом году впервые состоится в парке Паэ, пройдет 2 июня в 12 часов. Длина дистанции составляет 1,7–2 км, в зависимости от заданий. Дистанцию можно пробежать или пройти в неторопливом темпе. Сбор состоится на парковке за зданием управы района Ласнамяэ (ул.Палласти, 54). Автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге.

«Rat Race впервые состоится в Ласнамяэ, в парке Паэ. Трасса, безусловно, очень своеобразна за счёт большого моста и красивого озера. Маршрут составлен таким образом, чтобы с высоты по своей форме напоминать голову крысы. Всем участникам предстоит пройти множество требующих точности, скорости и сообразительности заданий, некоторые из которых даже позволят значительно сократить дистанцию. Мы приглашаем все предприятия внести свой вклад в благотворительность, проведя на забеге веселый и полный новых впечатлений день», – сообщил руководитель проекта Rat Race 2023 Сандер Саарм.

Rat Race — это благотворительный забег, который проводится уже много лет для того, чтобы вывести людей из офиса на улицу и предложить им возможность активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Забег даёт отличную возможность весело провести время с коллегами и вместе внести вклад в благотворительность. Организаторами забега являются добровольцы JCI Ettevõtlike Noorte Koda, вносящие свой вклад в развитие эстонского общества посредством благотворительности и практического опыта.

В ходе предстоящего благотворительного забега будут собираться средства для поддержки НКО «Кризисная программа для детей и молодежи» (lastekriis.ee). Эта НКО организует лагеря поддержки детей и молодежи, где потерявшие близкого человека дети могут получить необходимые консультации и принять участие в различных интересных мероприятиях.

Для участия в благотворительном мероприятии необходимо собрать одну или несколько команд и зарегистрироваться по этой ссылке.

Организаторы мероприятия рекомендуют участникам выбирать для забега оригинальные и бросающиеся в глаза костюмы – таким образом можно выделиться на фотографиях и выиграть приз. Чем больше команд зарегистрируется для участия в мероприятии, тем дешевле будет билет. Каждая последующая регистрация команды будет стоить на 10% дешевле предыдущей. Все зарегистрированные команды должны представить забавное видео продолжительностью до 2 минут или фотографию своей команды. Материал будет опубликованы в социальных сетях Rat Race.