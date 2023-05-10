Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и присудил выплатить пять миллионов долларов

«То, что случилось с Джин Кэрролл, соответствует этому шаблону», - заключила адвокат.

Инкриминирующая видеозапись

Поскольку Трамп лично появляться в суде отказался, Роберта Каплан продемонстрировала присяжным видеозапись его показаний.

В частности, она показала ему нашумевшую запись его неформального разговора с ведущим новостной развлекательной ТВ-программе Access Hollywood, который произошел по дороге на запись.

Это видео впервые всплыло во время президентской кампании 2016 года. В нем Трамп хвастался, как хватал женщин за интимные места, и что ему это всегда сходило с рук.

«Когда ты звезда, тебе все это дозволяется. Можно делать все, что угодно, - говорил Трамп. - Хватайте их за… [нецензурно]. Все что хочешь, то и делай».

Отвечая на вопрос Каплан об этих заявлениях, бывший президент даже и не попытался как-то оправдаться, сказав, что «исторически со звездами так было всегда».

А когда адвокат Кэрролл все-таки настояла на том, чтобы он прокомментировал свое заявление о том, что женщин можно хватать за… [нецензурно], Трамп ответил, что «если вы посмотрите на последние миллион лет, то так оно в значительной степени и было. Не всегда, но в значительном числе случаев так и было. К сожалению, или к счастью».

«Не в моем вкусе»

Черно-белая фотография с Джин Кэрролл и Иваной Трамп. Фото: BBC