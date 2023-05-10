Прервавшая серию неудач Контавейт: кажется, дела пошли лучше

В первом раунде 27-летняя Контавейт обыграла 22-летнюю американку Алисию Паркс со счетом 6:1, 6:1, матч длился один час и шесть минут.

Контавейт столкнулась с настоящим мастером подач: первый мяч американка отбила со скоростью 200 км/ч, а второй — со скоростью 180 км/ч. Однако обратить сильную, но неточную подачу в свою пользу Паркс не смогла. Она допустила 11 двойных ошибок, но эйсов у набрала лишь два.

«Я провела достойный матч. Соперница чувствовала себя не очень комфортно, играя на песчаном покрытии. Показалось, что я смогла неплохо ее погонять и справиться с ее сильными подачами. Я была немного стабильнее, чем противница и не дала ей набрать простых очков, ей за все приходилось бороться», - подытожила Контавейт.

Во втором круге Контавейт встретится с 16-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой, которая в первом раунде была свободна. Контавейт ранее не играла с 24-летней россиянкой.

«Все — сложные соперники. Она рейтинговый игрок и нужно быть готовой к тяжелой битве», — сказала эстонка.

До вчерашнего дня Контавейт в последний раз испытывала радость победы на турнире WTA в начале февраля. Затем она взяла двухмесячный перерыв в соревнованиях.

«После такой победы всегда радуешься и сейчас кажется, что дела пошли лучше. Я должна потихоньку, матч за матчем, играть и следить за тем, как себя чувствует тело. Я рада вернуться. Приятно снова испытать чувство победы", - сказала Контавейт.