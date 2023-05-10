Экспорт и импорт сократились и в марте, и в первом квартале в целом

В марте товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,7 миллиарда евро и импортировано на 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 206 миллионов евро, что на 20 миллионов больше, чем год назад. В первом квартале товаров было экспортировано на 4,7 миллиарда евро и импортировано на 5,3 миллиарда евро. Квартальный дефицит товарообмена составил 577 миллионов евро, что на 23 миллиона евро меньше, чем в первом квартале 2022 года.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что хотя цены на экспортную и импортную продукцию в марте за год выросли соответственно на 9% и 5%, то, несмотря на это, по сравнению с 2022 годом как экспорт, так и импорт сократились и в марте, и в первом квартале в целом. «В марте и во всем первом квартале значительное влияние оказало уменьшение товарообмена минерального топлива, металла и изделий из металла, а также древесины и изделий из древесины. Особенно уменьшился импорт минерального топлива из России», - добавила Леппметс.