Экспорт и импорт сократились и в марте, и в первом квартале в целом

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в марте 2023 года по сравнению с прошлым годом уменьшился на 15%, а импорт - на 12%. В целом в первом квартале как экспорт, так и импорт товаров уменьшились на 8%.
В марте товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,7 миллиарда евро и импортировано на 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 206 миллионов евро, что на 20 миллионов больше, чем год назад. В первом квартале товаров было экспортировано на 4,7 миллиарда евро и импортировано на 5,3 миллиарда евро. Квартальный дефицит товарообмена составил 577 миллионов евро, что на 23 миллиона евро меньше, чем в первом квартале 2022 года.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что хотя цены на экспортную и импортную продукцию в марте за год выросли соответственно на 9% и 5%, то, несмотря на это, по сравнению с 2022 годом как экспорт, так и импорт сократились и в марте, и в первом квартале в целом. «В марте и во всем первом квартале значительное влияние оказало уменьшение товарообмена минерального топлива, металла и изделий из металла, а также древесины и изделий из древесины. Особенно уменьшился импорт минерального топлива из России», - добавила Леппметс.
Из товаров в марте больше всего экспортировали электрооборудование, древесину и изделия из древесины, а также механическое оборудование. Более всего, а именно на 264 миллиона евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следует уменьшение экспорта металла и изделий из металла (на 36 миллионов евро), а также сырья и продукции химической промышленности (на 18 миллионов евро). Более всего, то есть на 44 миллиона евро, вырос экспорт транспортных средств, на 38 миллионов увеличился экспорт механического оборудования и на 11 миллионов евро - сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Доля товаров эстонского производства от общего объема экспортируемых товаров составила в марте этого года 66% и осталась почти на том же уровне, что и в прошлом году.
Больше всего товаров из Эстонии экспортировали в Финляндию (17% от общего объема экспорта Эстонии), Латвию (11%) и Швецию (10%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию - минеральную продукцию, в том числе электроэнергию, а в Швецию - электрооборудование. Более всего уменьшился вывоз товаров в Соединенные Штаты Америки, Латвию и Египет.
В Соединенные Штаты Америки меньше, чем прежде, экспортировалось коммуникационного оборудования, в Латвию - электроэнергии и в Египет - топливных масел. Вырос экспорт товаров в Финляндию, Литву и Россию. В Финляндию больше, чем прежде, экспортировалось природного газа, в Литву - автомобилей, а в Россию - продуктов питания.
В марте из товаров более всего импортировалось электрооборудования, транспортных средств, механического оборудования, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Как и в экспорте, более всего уменьшился импорт минеральной продукции (на 180 миллионов евро), далее следует уменьшение импорта металла и изделий из металла (на 49 миллионов евро), а также древесины и изделий из древесины (на 38 миллионов евро). Более всего, то есть на 54 миллиона евро, вырос импорт транспортных средств, на 23 миллиона увеличился импорт электрооборудования и на 10 миллионов евро - сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Крупнейшим партнером Эстонии по импорту в марте была Финляндия (14% от общего объема импорта Эстонии), далее следовали Германия (12%) и Латвия (11%). Из Финляндию в Эстонию более всего импортировали минеральную продукцию, в частности электроэнергию, из Германии - транспортные средства, а из Латвии - минеральную продукцию. Более всего уменьшился импорт товаров из России, Финляндии и Литвы. Из России в марте более всего уменьшился импорт различных минеральных масел, из Финляндии - электроэнергии и из Литвы - нефтяных масел. Вырос импорт товаров из Литвы, Чехии и Нидерландов. Из Латвии импортировалось больше природного газа, из Чехии - автомобилей, а из Нидерландов - различного электрооборудования.