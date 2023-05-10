Фото и видео ⟩ Очередной пожар: огонь уничтожил дом, один человек получил серьезные ожоги

Вчера в 19:43 центр тревоги получил несколько вызовов в деревню Краби в волости Рыйге, где в доме с каменными стенами вспыхнул пожар.

На месте выяснилось, что проживавшему в нем мужчине, которому около 60 лет, удалось самостоятельно выбраться на улицу, но он получил серьезные ожоги. Его доставили в Клинику Тартуского университета.

Спасатели приступили к тушению пожара в ситуации, когда перекрытия здания уже обрушились. В ходе работ по тушению в доме нашли три газовых баллона, которые удалось охладить и увезти.