Фото и видео ⟩ Очередной пожар: огонь уничтожил дом, один человек получил серьезные ожоги

Во вторник вечером в Вырумаа произошел пожар в доме. Проживавший в нем пожилой мужчина получил серьезные ожоги, а само здание было полностью уничтожено в огне.
Вчера в 19:43 центр тревоги получил несколько вызовов в деревню Краби в волости Рыйге, где в доме с каменными стенами вспыхнул пожар.
На месте выяснилось, что проживавшему в нем мужчине, которому около 60 лет, удалось самостоятельно выбраться на улицу, но он получил серьезные ожоги. Его доставили в Клинику Тартуского университета.
Спасатели приступили к тушению пожара в ситуации, когда перекрытия здания уже обрушились. В ходе работ по тушению в доме нашли три газовых баллона, которые удалось охладить и увезти.
По первоначальным данным, возгорание могло начаться из-за неисправности электропроводки. По словам местных жителей, электрик только недавно приезжал в дом, чтобы проверить проводку.