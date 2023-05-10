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Кошмар на тренировке – тренер свернул 7-летнему ребенку шею

rus.postimees.ee
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Траурная свеча. Фото иллюстративное.
Траурная свеча. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

7-летний Фарид Бакаров принимал участие в тренировке под руководством Мехмада Халилова. Тренер, добившийся хороших результатов на международных соревнованиях, демонстрировал Бакарову опасный прием и  в результате сломал ребенку шею.

По данным портала Qafqazinfo, тренер поднял ребенка и затем применил против несовершеннолетнего опасный прием. Голова мальчика оказалась свернута к туловищу и в итоге он получил перелом шеи. Фарид был немедленно доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Из кадров, распространенных в азербайджанских СМИ, выяснилось, что Мехмад Халилов был жесток не только по отношению к Фариду Бакарову, но и к другим детям, участвовавшим в тренировке. Он поднимал их в воздух, держа за волосы, голову и уши. Кроме того, тренер неоднократно пинал несовершеннолетних детей.

В данный момент Мехмад Халилов задержан. В связи с происшествием в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности).

Отметим, что Мехман Халилов завоевал бронзовую медаль в самбо на вторых Европейских играх, прошедших в Минске в 2019 году. Он также показал высокие результаты на других местных и международных соревнованиях.

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