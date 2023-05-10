Кошмар на тренировке: тренер свернул шею семилетнему ребенку

По данным портала Qafqazinfo, тренер поднял ребенка и затем применил против него опасный прием. Голова мальчика оказалась свернута к туловищу и в итоге он получил перелом шеи. Фарид был немедленно доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Из кадров, распространенных в азербайджанских СМИ, выяснилось, что Мехмад Халилов был жесток не только по отношению к Фариду Бакарову, но и к другим детям, участвовавшим в тренировке. Он поднимал их в воздух, держа за волосы, голову и уши. Кроме того, тренер неоднократно пинал несовершеннолетних детей.

В данный момент Мехмад Халилов задержан. В связи с происшествием в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности).