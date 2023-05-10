Руководитель Таллиннского департамента транспорта покидает должность

По словам вице-мэра Владимира Света, Харьо внес большой вклад в развитие транспортного движения в городе. «В течение периода, когда Харьо являлся руководителем департамента, в Таллинне был внедрен бесплатный общественный транспорт, развивалась его маршрутная сеть, модернизировался транспортный парк таллиннских автобусов и трамваев, а также в городе появились совершенно новые формы мобильности. Благодарю Андреса Харью за долгие годы работы», - рассказал он.

Андрес Харьо проработал в Таллиннском департаменте транспорта 28 лет, в качестве руководителя департамента - с 2006 года. Харьо покинет должность 30 июня, до вступления в должность нового руководителя департамента он продолжит работать в качестве исполняющего обязанности. Сегодня будет объявлен конкурс на пост руководителя Транспортного департамента. Кандидат должен обладать управленческим опытом, а также опытом работы в транспортной сфере.