Руководитель Таллиннского департамента транспорта покидает должность

30 июня руководитель Таллиннского департамента транспорта Андрес Харьо покинет занимаемую должность. Город объявляет конкурс на освободившийся пост руководителя департамента.
По словам вице-мэра Владимира Света, Харьо внес большой вклад в развитие транспортного движения в городе. «В течение периода, когда Харьо являлся руководителем департамента, в Таллинне был внедрен бесплатный общественный транспорт, развивалась его маршрутная сеть, модернизировался транспортный парк таллиннских автобусов и трамваев, а также в городе появились совершенно новые формы мобильности. Благодарю Андреса Харью за долгие годы работы», - рассказал он.
Андрес Харьо проработал в Таллиннском департаменте транспорта 28 лет, в качестве руководителя департамента - с 2006 года. Харьо покинет должность 30 июня, до вступления в должность нового руководителя департамента он продолжит работать в качестве исполняющего обязанности. Сегодня будет объявлен конкурс на пост руководителя Транспортного департамента. Кандидат должен обладать управленческим опытом, а также опытом работы в транспортной сфере.
«Мы ищем человека, способного мыслить системно, который внес бы свой вклад в реализацию стратегических целей города. В их числе снижение числа аварий и отсутствие дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом, рост числа пассажиров общественного транспорта, удобное передвижение в городе пешком и на велосипедах. Политика мобильности должна прежде всего исходить из потребностей пешеходов и пассажиров общественного транспорта, а маршрутная сеть должна соответствовать требованиям XXI века. Стратегия для этого создана, первые шаги предприняты и большую роль в том, как эта сфера будет развиваться в дальнейшем, будет играть именно руководитель департамента транспорта», - добавил Свет.