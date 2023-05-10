Страдают как взрослые, так и дети: Таллинн протянул руку помощи жителям Турции и Сирии

6 февраля в центральной и южной части Турции, а также на севере Сирии произошла серия мощных землетрясений, очаг которых находился в 34 км от города Газиантеп, вызвавших в регионе масштабные разрушения.

«В результате землетрясения погибло более 57 тысяч человек, еще больше людей были ранены. Несколько сотен тысяч человек потеряли свои дома. В результате стихии в равной степени страдают как взрослые, так и дети, которые продолжают жить в очень тяжелых условиях, и этой ситуации крайне сложно найти быстрое решение. Наш человеческий долг – протянуть руку помощи тем, кто действительно попал в беду», – сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.

Таллиннская городская управа решила поддержать оба пострадавших региона суммами в размере 25 000 евро. Поддержка Турции осуществляется при посредничестве посольства Турецкой Республики в Таллинне. Поскольку у Эстонии нет зарубежного представительства в Сирии, Таллинн через Министерство иностранных дел выделит в качестве гуманитарной помощи 25 000 евро Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).