В Таллинне адреналинозависимые подростки ставят под угрозу жизни всех участников дорожного движения

По словам члена правления Tallinna Linnatranspodi AS (TLT) Кайдо Падара, компания обеспокоена появившимися в Интернете видеороликами, на которых ищущие внимания подростки подбегают к остановившемуся автобусу или трамваю и цепляются к нему сзади. При этом у молодых людей, совершающих это действо, на лбу закреплена камера: таким образом они хотят запечатлеть свой подвиг, который может привести к серьезным увечьям.

«Они проезжают так несколько остановок, держась руками за крышку двигателя автобуса или сидя на буксировочном крюке трамвая и не подозревая, что достаточно малейшей оплошности, чтобы такая поездка закончилась падением плашмя на асфальт. Такое экстремальное поведение опасно не только для самих адреналинозависимых, но и для людей, которые едут в машинах позади автобуса или трамвая. В нашем оживленном городском трафике бухнувшаяся на дорогу видеозвезда может вызвать цепную аварию с непредсказуемыми последствиями», - сказал Падар.

Директор службы по обслуживанию TLT Ханнес Фальтен также обеспокоен подростками, цепляющимися за автобусы или трамваи сзади. «Непонятно, зачем рисковать своей жизнью или вероятностью провести ее остаток в инвалидном кресле, - сказал Фальтен. - Такое поведение является безответственным по отношению к себе и другим. Достаточно нескольких резких маневров или внезапного торможения в плотном городском потоке, и безрассудный ездок вылетит на проезжую часть, где в худшем случае попадает под колеса приближающегося сзади автомобиля».

TLT призывает всех благонамеренных жителей немедленно сообщать в полицию о подростках, ухватившихся за автобус или трамвай и едущих таким образом. Помимо этого, по возможности немедленно сообщать водителю автобуса или трамвая, чтобы тот остановил транспортное средство. Родители же должны объяснить своим детям, насколько опасно такое занятие и что нет ничего обворожительного в том, чтобы подвергать риску собственную жизнь и жизнь других. Действуя сообща, мы сможем на корню пресечь подобное неправомерное поведение до того, как оно приведет к жертвам.