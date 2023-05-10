Уровень безработицы в Эстонии упал до 7,8 процента

Новых безработных в апреле зарегистрировали 6112, месяцем раньше - 7108, а в апреле прошлого года - 2022.

Причиной прекращения трудовых отношений перед тем, как стать на учет в качестве безработного, в апреле в 951 случае стало увольнение, месяцем ранее эта причина указана была в 1073 случаях, а год назад - в 693 случаях. По инициативе работника трудовые отношения в апреле прекращены в 1069 случаях, в марте - в 1195 случаях, а в апреле 2022 года - в 1123 случаях.

Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа: на конец апреля он составлял там 12,5 процента. В Валгаском уезде без работы было 12,1 процента, в Пыльваском уезде - 9,3 процента, а в Выруском уезде - 8,1 процента трудоспособного населения.

Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы был в уезде Хийу - 4,7 процента, в Вильяндимаа показатель составил 5,3%, в Тартумаа и на Сааремаа - 6,5 процента.

Безработных среди людей со сниженной трудоспособностью в конце апреля было 10 397, то есть 20 процентов зарегистрированных безработных.