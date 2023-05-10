Эксперт: чего больше всего боятся покупатели недвижимости

Если в прошлом году наблюдался рекордный рост цен на недвижимость, то в этом году настроение другое. Выйти на рынок стало сложнее, и ожидается некоторое падение цен.
По данным Департамента статистики, годовое изменение индекса цен на жилье в прошлом году было самым большим за последние четыре года. Если в прошлом году цены на жилье выросли на рекордные 22,2%, то затем они остановились, и в четвертом квартале прошлого года не было никаких признаков дальнейшего роста цен. По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, это связано, прежде всего, с массовым снижением покупательной способности. «В то же время, наконец-то наступила весна, и желание людей купить или обменять недвижимость может это частично уравновесить, тем более что прогноз на второй квартал довольно позитивный по сравнению с первым кварталом года», – отметил Ребане.
Однако если сравнивать второй квартал прошлого года с нынешней ситуацией, то, по словам эксперта, есть большая разница. В мае прошлого года в Эстонии было выдано жилищных кредитов на 218 миллионов евро, и уже можно сказать, что в этом году этот показатель точно не будет превышен.
«Можно прогнозировать, что май этого года будет как минимум на треть меньше по количеству выданных жилищных кредитов», – сказал он.
По словам Танеля Ребане, главное, что удерживает потенциальных покупателей от принятия решения, – это страх перед ростом процентных ставок, которые, безусловно, еще не достигли своего пика, и именно поэтому люди постоянно откладывают решение о покупке. Инфляция также продолжает влиять на решения людей о покупке жилья. «Ожидалось, что инфляция замедлится несколько быстрее, чем это произошло на самом деле. Поскольку это оказывает сильное влияние на всех, отражаясь, прежде всего, в ценах на продукты питания, покупка нового дома в такой ситуации, конечно, может стать затруднительной», – говорит Ребане.
Поскольку чувство уверенности людей снизилось, заметные изменения наблюдаются и со стороны предложения, что привело к остановке длительного роста цен на недвижимость.
«Цены на недвижимость на 10% выше, чем год назад, но причина кроется в относительно медленном темпе падения – просто ценам требуется немного больше времени, чтобы упасть», – комментирует Ребане.
Ребане считает, что в ближайшее время предложение не будет значительно увеличиваться, а скорее уменьшится, то же самое касается и цен на недвижимость, выставленную на продажу. «Количество сделок может несколько увеличиться в ближайшем будущем, так как весна приведет на рынок недвижимости новых покупателей, но предложение, как ожидается, останется довольно слабым. Поскольку нет места для роста цен, мы также, вероятно, увидим небольшое их падение».
По словам Ребане, приближение срока повышения налога с оборота может оказать кратковременное влияние на активность рынка недвижимости в этом году.
«Повышение НСО на 2% – это значительные расходы, и они, безусловно, окажут влияние на активность сделок. Можно прогнозировать, что рынок недвижимости может оживиться по мере приближения даты, но мы увидим это только перед самым повышением», – сказал он. Согласно планам нового правительства, НСО будет повышен с 1 января 2024 года.