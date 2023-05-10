Эксперт: чего больше всего боятся покупатели недвижимости

По данным Департамента статистики, годовое изменение индекса цен на жилье в прошлом году было самым большим за последние четыре года. Если в прошлом году цены на жилье выросли на рекордные 22,2%, то затем они остановились, и в четвертом квартале прошлого года не было никаких признаков дальнейшего роста цен. По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, это связано, прежде всего, с массовым снижением покупательной способности. «В то же время, наконец-то наступила весна, и желание людей купить или обменять недвижимость может это частично уравновесить, тем более что прогноз на второй квартал довольно позитивный по сравнению с первым кварталом года», – отметил Ребане.

Однако если сравнивать второй квартал прошлого года с нынешней ситуацией, то, по словам эксперта, есть большая разница. В мае прошлого года в Эстонии было выдано жилищных кредитов на 218 миллионов евро, и уже можно сказать, что в этом году этот показатель точно не будет превышен.

«Можно прогнозировать, что май этого года будет как минимум на треть меньше по количеству выданных жилищных кредитов», – сказал он.