Член команды фестиваля TMW Дан Ротарь: каждую весну на сценах Таллинна стартуют карьеры будущих звезд

- Только что ВОЗ объявила об отмене чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, между тем, именно ситуация с пандемией в свое время привела к тому, что TMW в итоге превратился в майский фестиваль; до пандемии по традиции он начинался на последней неделе марта. Можно ли сказать, что май навсегда стал порой проведения фестиваля, упрощает ли проведение фестиваля в более теплый период работу организаторам?

- С учетом непредсказуемости нашего бытия, сложно загадывать, стал ли фестиваль майским навсегда. Если же говорить о погоде в начале мая, то это в наших условиях уже не пыльная и сопливая весна, но еще и не расслабленное и ленивое лето. Но, в общем, это такой прекрасный переходный период, когда уже можно начинать гулять налегке.

Конечно, с точки зрения организаторов, многие вещи в этот период делать легче. Да, это упрощает устроение концертов на открытом воздухе. Такие концерты, конечно, будут устраиваться и в этом году, как в квартале Теллискиви, так и в других частях города. Что же касается дат проведения, то я скажу так: сразу после того, как завершится фестиваль этого года, нами будут объявлены даты проведения фестиваля в 2024 году.