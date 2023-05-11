Член команды фестиваля TMW Дан Ротарь: каждую весну на сценах Таллинна стартуют карьеры будущих звезд

- Кто-то из названных вами групп имеет 20-летнюю, а кто-то - даже 30-летнюю историю…
- Да, абсолютно верно. Я думаю, что такие группы - это те самые магниты, которые обеспечат приток людей к тем сценам, где вместе с ними выступают их молодые коллеги. Если упрощенно, то публика валит на условный Zahir, и заодно открывает для себя условную новую Super Besse.
- Если не ошибаюсь, в этом году в программе фестиваля значится выступление около 190 артистов. Заявки на участие в фестивале начинают приниматься за несколько месяцев, причем участников отбирают комиссии, в которых числятся представители не только эстонских, но и международных музыкальных организаций. Каким критериям обязательно должен соответствовать потенциальный участник фестивальной программы, чтобы из соискателя, из кандидата превратиться в фестивального артиста?
- Я бы ответил так: делай что должно, и будь что будет. Думаю, нужно просто быть интересным артистом, и этого уже достаточно.
Сам процесс устроен так. Фестиваль состоит из нескольких шоукейсов, нескольких сцен, за которые ответственны определенные люди. Их вполне можно назвать арт-директорами этих сцен. Эти сцены различаются по стилистической направленности, где-то звучит джаз, где то фолк-музыка, где-то инди, и каждый такой арт-директор вместе с своей командой отбирает на свою сцену соответствующих артистов.
Эти команды отслушивают все присланные заявки, и тех артистов, что им приглянулись, приглашают выступить в рамках своего шоукейса. Это долгий процесс, многомерный, довольно кропотливый. Да, далеко не каждая группа, что мы видим на TMW, попала на фестиваль с первого раза. И это не значит, что раньше она была недостаточно интересной. Просто, что называется, так могли сложиться звезды. Допустим, инди-сцена была уже сформирована и переполнена, и кто-то куда-то просто не поместился.