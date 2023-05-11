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Член команды фестиваля TMW Дан Ротарь: каждую весну на сценах Таллинна стартуют карьеры будущих звезд

Павел Соболев
, журналист
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  • Редкие опытные артисты на TMW служат магнитом, который привлекает публику к выступлениям молодых
  • Покупка фестивального абонемента позволяет постоянно перемещаться между концертными площадками
  • Главной звездой конференции TMW в этом году станет гитарист Radiohead

В среду, 10 мая, официально открылся ежегодный музыкальный фестиваль Tallinn Music Week (TMW), а в четверг, 11 мая, берет старт его собственно музыкальная программа. Об особенностях нынешнего фестиваля, его жемчужинах, может быть, каких-то сложностях его организации в студии Postimees порассуждал специалист по коммуникации на русском языке TMW Дан Ротарь.

- Для многих людей фестиваль TMW уже давно стал одним из главных и ожидаемых культурных событий года в Эстонии, но наверняка каждый год свою дорогу на фестиваль находят и те люди, которые его раньше не посещали. Мой первый вопрос будет призван помочь, наверное, как раз неофитам; TMW был изначально задуман и существует как шоукейс-фестиваль, можно ли попросить вас чуть-чуть подробнее рассказать о том, что, собственно, означает такой формат фестиваля?

- Да, действительно, TMW - это шоукейс-фестиваль, хотя и с некоторыми оговорками. Одна из основных особенностей шоукейс-фестиваля - это то, что на таких фестивалях выступают артисты, которые, быть может, не особенно известны широкому кругу слушателей. На таких фестивалях эти артисты могут как следует показать себя публике, и не только публике, потому что такие фестивали - это еще и и networking-мероприятия, на которых присутствуют продюсеры, представители звукозаписывающих лейблов.

Также на этих фестивалях присутствует большое количество музыкальных журналистов, и у музыкантов появляется возможность показать свое творчество всем этим людям. Завязать новые знакомства, заключить даже какие-то контракты. Договориться о гастрольной поездке. Также музыканты знакомятся друг с другом. В этом и есть основное преимущество шоукейс-фестивалей.

Конечно, таких фестивалей в Европе проводится довольно много, но TMW имеет репутацию одного из самых крупных. Ну и не стоит забывать, что наш фестиваль не только музыкальный, но и городской, это фестиваль городской культуры. Не забудем и о музыкальной конференции, которая проводится в рамках фестиваля.

Могу сказать, что я знаю немалое количество историй о том, как TMW стал площадкой очень удачного старта карьеры той или иной группы. Ну, например, на фестивале, кажется, 2012 года я впервые увидел группу из Беларуси Super Besse. Это группа, играющая великолепный пост-панк. И именно на этом фестивале они познакомились с представителями одного французского лейбла, который заключил в итоге с ними контракт.

Эта группа до сих пор выпускает виниловые пластинки на этом лейбле и с успехом ездит с концертами по Европе. И этот пример - только один из огромного количества тех, когда на TMW какие-то группы с помощью новых знакомств находили пути к новым для себя аудиториям.

Правда, артисты сами должны проявлять активность на фестивале. Помимо собственно выступлений им нужно активно общаться с людьми, представляющими международную музыкальную индустрию, и стараться обращать на себя внимание.

Ко всему прочему, у нашей конференции есть такая секция, в рамках которой мастодонты международной музыкальной индустрии отслушивают фонограммы артистов, выступающих на TMW. То есть они буквально вслепую вытягивают чьи-то записи и начинают слушать. Они дают оценки услышанному, делятся своим мнением, что тоже является очень полезным для молодых артистов.

И теперь объясню, почему я все-таки сказал, что TMW - это шоукейс-фестиваль, но с оговорками. Дело в том, что на нашем фестивале все-таки выступают и не только молодые артисты. Нет-нет, но встретятся в нашей программе коллективы, которых тоже можно назвать мастодонтами. Ну, к примеру, возьмем программу этого года и увидим такие группы, как Shelton San или Zahir. Они, мягко говоря, далеко не начинающие...

- Кто-то из названных вами групп имеет 20-летнюю, а кто-то - даже 30-летнюю историю…

- Да, абсолютно верно. Я думаю, что такие группы - это те самые магниты, которые обеспечат приток людей к тем сценам, где вместе с ними выступают их молодые коллеги. Если упрощенно, то публика валит на условный Zahir, и заодно открывает для себя условную новую Super Besse.

- Если не ошибаюсь, в этом году в программе фестиваля значится выступление около 190 артистов. Заявки на участие в фестивале начинают приниматься за несколько месяцев, причем участников отбирают комиссии, в которых числятся представители не только эстонских, но и международных музыкальных организаций. Каким критериям обязательно должен соответствовать потенциальный участник фестивальной программы, чтобы из соискателя, из кандидата превратиться в фестивального артиста?

- Я бы ответил так: делай что должно, и будь что будет. Думаю, нужно просто быть интересным артистом, и этого уже достаточно.

Сам процесс устроен так. Фестиваль состоит из нескольких шоукейсов, нескольких сцен, за которые ответственны определенные люди. Их вполне можно назвать арт-директорами этих сцен. Эти сцены различаются по стилистической направленности, где-то звучит джаз, где то фолк-музыка, где-то инди, и каждый такой арт-директор вместе с своей командой отбирает на свою сцену соответствующих артистов.

Эти команды отслушивают все присланные заявки, и тех артистов, что им приглянулись, приглашают выступить в рамках своего шоукейса. Это долгий процесс, многомерный, довольно кропотливый. Да, далеко не каждая группа, что мы видим на TMW, попала на фестиваль с первого раза. И это не значит, что раньше она была недостаточно интересной. Просто, что называется, так могли сложиться звезды. Допустим, инди-сцена была уже сформирована и переполнена, и кто-то куда-то просто не поместился.

Я призываю всех артистов, желающих выступить на TMW, присылать заявки. Записывайте свою музыку, улучшайте качество своих демоматериалов, делайте не только аудиозаписи, но и выпускайте какие-то видеорелизы, чтобы ваш, так сказать, пресс-пакет был максимально заполнен. Когда вы посылаете заявку, вы должны заполнить в специальной форме несколько полей. Хорошо бы постараться заполнить все поля, которые там есть.

То, что я сказал сейчас, касается формы. Если же говорить о содержании, то тут, в общем, каждый должен делать то, во что горазд…

- Кто во что верит, тот то и делает..

- Да, именно так! Я надеюсь, что у всех хватит терпения, и желаю каждому кандидату реализоваться в рамках нашего шоукейс-фестиваля.

- Одним из главных достоинств фестиваля TMW традиционно принято считать многообразие музыкальных стилей, представленных на нем. Можно ли перечислить жанры и стили современной музыки, поклонники которых найдут для себя, может быть, даже не один, а несколько «тематических вечеров» на нынешнем фестивале, или, быть может, проще назвать музыкальные направления, которых не будет на фестивале, чем перечислять те, которые охвачены его программой?

- Дейтсвительно, стилистический спектр фестиваля настолько широк, что мне дажно сложно сказать, чего не будет на фестивале этого года, ну, может, разве что какая-нибудь японская danger music не будет у нас в этом году представлена. Это если образно выражаться. Из года в года у нас находят что-то для себя любители джаза на джазовой сцене; мне очень нравится наша африканская сцена Africa Now, например, в прошлом году я был просто в восторге от того, что происходило на этой сцене, думаю, она удалась в 2022 году больше всего.

Любители инди-музыки могут прийти на нашу сцену Indie Shuffle и послушать там как новых, так и знакомых уже артистов, работающих в этом направлении. Экспериментальный поп представлен на сцене Soda Pop, будет также работать сцена Folktroonika. Правда, я бы сказал, что в этом году на очень многих наших сценах будут проскакивать элементы фолка, почему-то в этом году у фестиваля получился своего рода уклон в эту сторону, в сторону традиционной музыки.

Какую бы вы не слушали музыку, рэп, хэви-метал, что угодно, вы обязательно найдете на нашем фестивале музыку для себя. Поэтому я очень советую запасаться фестивальными абонементами, чтобы было возможным ходить по разным площадкам. Это очень удобно, потому что большинство фестивальных мероприятий сосредоточено в творческом городке Теллискиви. То есть там концертные площадки находятся друг от друга на расстоянии нескольких шагов, и вы можете ходить по концертам и открывать для себя новые имена.

Со мной так каждый год и происходит, я не помню ни одного фестиваля, чтобы я не открыл для себя новую удивительную группу. И чаще всего это происходит случайно. Ты составляешь себе личный план концертов, на которые хочешь заглянуть из-за конкретных групп, но потом сильнее всего тебя впечатляет группа, на которую ты в программе фестиваля не обращал внимания.

Я очень рекомендую меломанам заходить на наш сайт и составлять там свой личный план посещения концертов. На нашем сайте это очень удобно делать. И потом очень кофмортно пользоваться таким дневничком, так что я всем рекомендую так поступать.

- Только что ВОЗ объявила об отмене чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, между тем, именно ситуация с пандемией в свое время привела к тому, что TMW в итоге превратился в майский фестиваль; до пандемии по традиции он начинался на последней неделе марта. Можно ли сказать, что май навсегда стал порой проведения фестиваля, упрощает ли проведение фестиваля в более теплый период работу организаторам? 

- С учетом непредсказуемости нашего бытия, сложно загадывать, стал ли фестиваль майским навсегда. Если же говорить о погоде в начале мая, то это в наших условиях уже не пыльная и сопливая весна, но еще и не расслабленное и ленивое лето. Но, в общем, это такой прекрасный переходный период, когда уже можно начинать гулять налегке.

Конечно, с точки зрения организаторов, многие вещи в этот период делать легче. Да, это упрощает устроение концертов на открытом воздухе. Такие концерты, конечно, будут устраиваться и в этом году, как в квартале Теллискиви, так и в других частях города. Что же касается дат проведения, то я скажу так: сразу после того, как завершится фестиваль этого года, нами будут объявлены даты проведения фестиваля в 2024 году.

- Наряду с пандемией, очень сильно изменила человечество и война в Украине. Участие России в международном культурном сотрудничестве сведено к минимуму, тем не менее, многие российские артисты, эмигрировавшие из России, ездят по миру с концертами без ограничений. В нынешней программе фестиваля нет, так сказать, действующих артистов из России, есть ли в ней какие-то коллективы или артисты, у которых есть российские корни, или, быть может, которые просто используют русский язык в творчестве?

- Да, такие артисты в программе фестиваля есть, это артисты, которые покинули Россию или в совсем недавнем, или уже в относительно давнем прошлом. Некоторые из них уже живут в Эстонии и занимаются здесь довольно серьезно музыкальной деятельностью. Но будут представлены, например, и артисты, которые раньше жили в России, а теперь базируются в Исландии. И тоже будут артисты, которые используют в своем творчестве русскую речь. Но тут я скажу банальную вещь: язык музыки - это как новое эсперанто, но такое, которое мир смог освоить.

- В рамках TMW всегда проводится конференция, посвященная музыкальной индустрии, в которой участвуют очень влиятельные музыкальные продюсеры, представители музыкальной прессы, причем самых авторитетных в мире изданий. Какие темы в фокусе конференции нынешнего года, есть ли среди ее участников очень громкие имена?

- Я думаю, что главными тегами конференции этого года стали «сотрудничество» и «сотворчество». Будет много докладчиков. Среди тем, запланированных к обсуждению, много тех, что касаются взаимоотношений искусственного и человеческого разума. Будет выясняться, идет ли в их лице речь скорее о конкурентах, или же о компаньонах.

Будет много докладов о будущем радио в наступающую эпоху искусственного интеллекта. Обсуждаться будут цифровая грамотность, особенности работы звукозаписывающих лейблов в нынешних условиях.

Помимо собственно конференции, на которую приглашаются делегаты фестиваля, есть и такой формат работы, как TMW Talks, в рамках которого с различными деятелями обсуждаются самые разные темы в разных точках проведения фестиваля. В этом году под эгидой этого формата будут представлены две книги. В частности, книга известного британского музыканта и журналиста Джона Робба…

- Которого можно видеть на фестивале почти каждый год…

- Да, его уже можно назвать настоящим маскотом TMW. Он в этом году представит здесь свою новую книгу об истории готической культуры. Это по-настоящему монументальное исследование, он занимался этой темой довольно долгое количество времени, и эти его научные изыски вылились в книгу.

Также будет представлена книга фотодокументов о начале творческого пути группы Laibach, которую в Таллинне представит лидер этой группы. На встрече с ним запланирована сессия вопросов и ответов, открытая для всех желающих.

Если же говорить о самых громких именах людей, выступающих в этом году на нашей конференции, то начать можно с Эда О'Брайена, гитариста группы Radiohead, который в представлении уж точно не нуждается. Его знают все. Также среди спикеров - владелец одной скандинавской студии, в которой в своем время записывались Police, U2, UB40. Также у нас выступят многие деятели музыкальной индустрии, чьи имена широкой публики ничего не скажут, но с плодами чьей деятельности эта широкая публика хорошо знакома.

Так что всем людям, которые интересуются будущим музыкальной индустрии, я очень советую посещать мероприятия нашей конференции, или следить за ней по интернету, что можно сделать, купив специальный билет.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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