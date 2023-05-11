В студии Postimees Дан Ротарь: чем удивит в этом году своих гостей фестиваль TMW?

- Одним из главных достоинств фестиваля TMW традиционно принято считать многообразие музыкальных стилей, представленных на нем. Поклонники каких жанров и стилей современной музыки найдут для себя в этом году, может быть, даже не один, а несколько «тематических вечеров» на фестивале? Или, быть может, проще назвать музыкальные направления, которых не будет на TMW, чем пересчилять те, которые охвачены его программой?

- Наряду с вечерними концертами, на которые продаются билеты, в программе фестиваля значится и немалое количество дневных бесплатных концертов, которые, как принято говорить, проводятся на так называемых «городских сценах», и которые прекрасно подходят для посещения всей семьей, безо всяких ограничений по возрасту. Где в этом году расположены такие сцены, какие из этих бесплатных концертов обещают стать чем-то из ряда вон выходящим?

- Только что ВОЗ объявила об отмене чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, между тем, именно ситуация с пандемией в свое время привела к тому, что TMW в итоге превратился в майский фестиваль; до пандемии по традиции он начинался на последней неделе марта. Можно ли сказать, что май навсегда стал порой проведения фестиваля, упрощает ли проведение фестиваля в более теплый период работу организаторам? Восстанавливается ли «допандемийная» широта географии участников?