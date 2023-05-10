Будущий премьер-министр Финляндии: экономическая ситуация в стране еще хуже, чем я думал

В Финляндии ведутся переговоры о формировании правительства. Кандидат в премьер-министры Петтери Орпо заявил, что состояние экономики страны хуже, чем он ожидал. По его мнению, Финляндия может столкнуться с трудностями в оплате социальных услуг, таких как уход за пожилыми людьми, пишет новостной портал Yle Uutiset.