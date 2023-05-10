Будущий премьер-министр Финляндии: экономическая ситуация в стране еще хуже, чем я думал

В Финляндии ведутся переговоры о формировании правительства. Кандидат в премьер-министры Петтери Орпо заявил, что состояние экономики страны хуже, чем он ожидал. По его мнению, Финляндия может столкнуться с трудностями в оплате социальных услуг, таких как уход за пожилыми людьми, пишет новостной портал Yle Uutiset.
Государственный долг ухудшается, и если ситуация никак не поменяется, то к 2030-м году страна задолжает более 100 процентов ВВП страны. «Если так будет продолжаться, мы можем попрощаться с обществом всеобщего благоденствия», - сказал Орпо.
По последним данным, государственный долг Финляндии составляет 73 процента ВВП. Для сравнения задолженность Эстонии составляет 15,8 процента.
Риикка Пурра, лидер партии «Истинные финны», будущего партнера Орпо по коалиции, заявила, что стороны еще не достигли договоренности о мерах по улучшению экономической ситуации. Все партнеры по коалиции согласились с Орпо в том, что госдолг нужно сокращать.
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