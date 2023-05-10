Рийгикогу будет менять закон о запрещенных советских постройках

По словам председателя конституционной комиссии Игоря Таро, большинство членов комиссии не поддержали повторное принятие закона в неизмененном виде. «Общая цель принятого предыдущим составом парламента закона верна – никто не желает сохранения в городском пространстве строений, оправдывающих оккупацию или разжигающих ненависть. Однако президент отметил проблемы с правовой ясностью. Иными словами, закон недостаточно четок и понятен для того, чтобы люди могли исходить из него в своей деятельности. Большинство членов комиссии согласились с аргументами президента и пришли к выводу, что закон не может быть принят в нынешнем виде», – сказал он.

Председатель комиссии по экономике Прийт Ломп отметил, что члены этой комиссии решили, что закон следует изменить ввиду его правовой неопределенности. «Закон преследует правильную цель – запретить и устранить из общественного пространства строения, нарушающие чувство справедливости у населения или представляющие угрозу безопасности Эстонии. Чтобы устранять враждебные символику и памятники, закон, позволяющий это сделать, должен иметь однозначное трактование», – отметил он.

Закон о внесении изменений в Строительный кодекс, Закон о применении Строительного кодекса и Закона о планировании и в Закон о государственном имуществе был принят, но не был провозглашен президентом в начале марта. Документ призывал создать регуляции об устранении из общественного пространства неподходящих строений, в первую очередь – советских памятников. Открытые для публичного обзора часть здания, монумент, скульптура, памятник или иное сооружение не должны разжигать вражду, а также поддерживать или оправдывать оккупационный режим, совершение акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления.

По плану, Рийгикогу снова рассмотрит непровозглашенный закон на следующей неделе. С докладами выступят представители конституционной комиссии и комиссии по экономике, члены Рийгикогу смогут задать им по одному вопросу устно. Затем пройдут прения, в которых смогут выступить члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций. После окончания прений пройдет голосование о принятии закона в неизмененном виде.