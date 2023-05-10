Ознакомьтесь с программой ⟩ Празднование Дня Таллинна начинается уже сегодня

В понедельник, 15 мая, Таллинн отметит 775-летие в статусе города. День Таллинна отмечается в память о том, что в 1248 году город был наделен Любекским правом, что означало принятие в Союз городов Европы. В этом году День Таллинна будет отмечаться несколько дней подряд. Мероприятия начнутся утром 14 мая, когда премьер-министр Эстонии Кая Каллас и мэр Таллинна Михаил Кылварт откроют ворота на Люхике Ялг, соединяющие Верхний и Нижний город.
«Празднование Дня Таллинна призвано укрепить чувство родного города среди жителей Таллинна и отдать дань уважения многовековой истории столицы. Однако этот год особенный, поскольку наш город носит титул "Зеленой столицы" Европы. Именно поэтому программа праздника составлена так, чтобы как можно больше мероприятий проходило в открытом городском пространстве - от экскурсии с орнитологом на Пальяссааре до концертов под открытым небом на площади Вабадузе и в Кадриорге, - сказал мэр Михаил Кылварт. - Традицонно состоится и посвященный Таллинну диктант, на который мы приглашаем всех любителей эстонского языка 15 мая в Таллиннский зоопарк».
Мероприятия Дня Таллинна по традиции начнутся со встречи премьер-министра и мэра у ворот на Люхике Ялг, соединяющих Верхний и Нижний город. Согласно обычаю, премьер-министр должен постучать в городские ворота со стороны Тоомпеа, их откроет мэр, после чего руководители приветствуют горожан. Премьер-министр Кая Каллас и мэр Михаил Кылварт откроют ворота на Люхике Ялг в воскресенье, 14 мая, в 10:00.
В воскресенье с 12 до 14 на площади Вабадузе будут выступать группы народного танца, а затем в парке Кадриорг, в 15:00, начнется концерт, посвященный Дню Таллинна, - красивое мероприятие, подходящее и для вечера Дня матери. Выступят Андреас, Олли, Иво Линна и Supernova, а также Кайре Вилгатс и Отт Лепланд.
В понедельник, 15 мая, в 10:30 на Ратушной площади состоится торжественное открытие Дня Таллинна, выступит Таллиннский полицейский оркестр. С 10:30 до 18:00 можно посетить Ратушу, отметившую в прошлом году свое 700-летие.
В 12 часов все, кто интересуется эстонским языком, независимо от возраста, профессии или родного языка, могут написать диктант на площадке для пикника в Таллиннском зоопарке. Текст диктанта прочитает Кристо Элиас, известный по передаче о природе «Озон». В перерыве известный зоолог Алексей Туровский побеседует с участниками о животных и природе. Желающие смогут в сопровождении гида заглянуть к белым медведям, полюбоваться на тюленей и орлов. Вход для для тех, кто будет писать диктант бесплатный, необходима предварительная регистрация на странице.
В 18:00 возле надвратной башни монастыря Пирита начнется экскурсия «Семь веков монастыря Пирита», где рассказывается о жизни в монастыре, поиске подземного тайного хода и золотого кольца монахини. Вспомним также Олимпийскую регату и поищем взаимосвязи с фильмами «Последняя реликвия» и «Аптекарь Мельхиор». Необходима предварительная регистрация по адресу pirita@tln.lib.ee или по телефону 683 0955.
День Таллинна организует Таллиннская городская канцелярия в сотрудничестве с Таллиннским департаментом культуры и спорта, районными управами и таллиннской Ратушей. Подробную информацию можно найти на сайте tallinn.ee/ru/tallinnapaev.