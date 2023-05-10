Ознакомьтесь с программой ⟩ Празднование Дня Таллинна начнется уже в это воскресенье

«Празднование Дня Таллинна призвано укрепить чувство родного города среди жителей Таллинна и отдать дань уважения многовековой истории столицы. Однако этот год особенный, поскольку наш город носит титул Зеленой столицы Европы. Именно поэтому программа праздника составлена так, чтобы как можно больше мероприятий проходило в открытом городском пространстве - от экскурсии с орнитологом на Пальяссааре до концертов под открытым небом на площади Вабадузе и в Кадриорге, - сказал мэр Михаил Кылварт. - Традицонно состоится и посвященный Таллинну диктант, на который мы приглашаем всех любителей эстонского языка 15 мая в Таллиннский зоопарк».

В качестве предварительного мероприятия в Год зеленой столицы в субботу, 13 мая в 7 часов утра с парковки пляжа Пикакари начнется экскурсия, во время которой орнитолог-любитель Пеэп Веэдла проведет желающих по местам обитания таллиннских птиц и познакомит с их пением. Информацию о регистрации на экскурсию можно найти здесь.

Мероприятия Дня Таллинна по традиции начнутся со встречи премьер-министра и мэра у ворот на Люхике Ялг, соединяющих Верхний и Нижний город. Согласно обычаю, премьер-министр должен постучать в городские ворота со стороны Тоомпеа, их откроет мэр, после чего руководители приветствуют горожан. Премьер-министр Кая Каллас и мэр Михаил Кылварт откроют ворота на Люхике Ялг в воскресенье, 14 мая, в 10:00.

Мэр Михаил Кылварт и премьер-министр Кайя Каллас на церемонии у ворот на Люхике Ялг Фото: Mihkel Maripuu