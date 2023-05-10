Продуктовая корзина Postimees: покупателям предлагают дешевое сливочное масло с истекающим сроком годности и ужасно дорогую морковь

Дешевое масло на полках магазинов

Произведенное молочной промышленностью сливочное масло, чей срок годности подходит к концу, наконец-то попало на полки наших супермаркетов, что привело к значительному снижению его стоимости за килограмм. Самое дешевое сливочное масло сейчас стоит 5,25 евро за килограмм, купить его можно в e-Prisma. Lidl предлагает своим покупателям масло стоимостью 5,75 евро за килограмм, а Grossi - 5,94 евро за килограмм. Для сравнения: цена сливочного масла в Selver - 8,45 евро за килограмм, в других магазинах - чуть более семи евро за килограмм.

Как уже говорилось ранее, срок годности масла в Lidl истекает 12 мая, то есть послезавтра. В Grossi - через месяц, а в интернет-магазине Prisma срок годности продуктов не отображен вообще.

Также в зависимости от продуктовых магазинах существует очень большая разница в цене на морковь: в e-Selver и Barbora она стоит 1,49 евро за килограмм, а в e-Rimi и e-Prisma такое же количество моркови можно купить за 79 центов. Филе бройлера стоит до двух евро, а свиной шейный карбонад - до трех евро за килограмм. Разброс цен на сосиски остается в пределах двух евро, или 50 процентов.