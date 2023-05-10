Цена продуктовой корзины Postimees в разных торговых сетях в сравнении с прошлым месяцем изменилась: где-то она снизилась, где-то - выросла, а в двух магазинах стоимость осталась прежней. Однако в ценах на товары есть и существенные различия.
Продуктовая корзина Postimees: покупателям предлагают дешевое сливочное масло с истекающим сроком годности и ужасно дорогую морковь
В прошлом месяце продуктовую корзину по самой выгодной цене Postimees удалось собрать в Maxima: это был единственный магазин, где стоимость корзины оказалась ниже 70 евро. В других местах цена корзины была выше 70 евро, а в e-Selver и Coop - выше 80 евро.
В этом месяце ценовой лидер сменился, и продуктовую корзину стоимостью менее 70 евро можно купить лишь в e-Prisma. Там стоимость продуктовой корзины оказалась равна 69,33 евро. Месяцем ранее за такую же корзину в e-Prisma пришлось бы заплатить 71,11 евро.
Как в прошлом месяце, так и на протяжении нескольких предыдущих месяцев если не лидером, то, как минимум, в тройке лидеров по самым дешевым ценам оказывался Lidl. Однако не в этот раз. Цена продуктовой корзины в Lidl значительно выросла, в основном из-за одного товара: в этот раз популярного дешевого кофе на полках не оказалось. Цена имеющегося в магазине кофе значительно повысила общую стоимость продуктовой корзины. И это несмотря на дешевое сливочное масло. Правда, срок годности этого самого масла истекает уже послезавтра: понятно, чем обусловлена такая низкая стоиомость.
На этот раз в тройке лидеров оказалась продуктовая корзина магазина Grossi. Ее стоимость на четыре евро выше стоимости продуктовой корзины в Prisma.
Впрочем, стоимость продуктовой корзины в находящихся в верхней части ценового диапазона магазинах e-Selver, Coop и e-Rimi по сравнению с прошлым месяцем снизилась: на 1,32 евро, 3,15 евро и 3,68 евро соответственно. Цены в продуктовых магазинах сетей Barbora и Grossi по сравнению с прошлым месяцем не изменились.
Дешевое масло на полках магазинов
Произведенное молочной промышленностью сливочное масло, чей срок годности подходит к концу, наконец-то попало на полки наших супермаркетов, что привело к значительному снижению его стоимости за килограмм. Самое дешевое сливочное масло сейчас стоит 5,25 евро за килограмм, купить его можно в e-Prisma. Lidl предлагает своим покупателям масло стоимостью 5,75 евро за килограмм, а Grossi - 5,94 евро за килограмм. Для сравнения: цена сливочного масла в Selver - 8,45 евро за килограмм, в других магазинах - чуть более семи евро за килограмм.
Как уже говорилось ранее, срок годности масла в Lidl истекает 12 мая, то есть послезавтра. В Grossi - через месяц, а в интернет-магазине Prisma срок годности продуктов не отображен вообще.
Также в зависимости от продуктовых магазинах существует очень большая разница в цене на морковь: в e-Selver и Barbora она стоит 1,49 евро за килограмм, а в e-Rimi и e-Prisma такое же количество моркови можно купить за 79 центов. Филе бройлера стоит до двух евро, а свиной шейный карбонад - до трех евро за килограмм. Разброс цен на сосиски остается в пределах двух евро, или 50 процентов.
При сравнении стоимости продуктовой корзины Postimees исходит из наиболее выгодных цен и наличии товара на момент проведения сравненительного анализа. Если товара с низкой ценой нет в наличии, из цены корзины вычитается стоимость следующего аналогичного товара. Цены в интернет-магазинах в случае всех сетей просматриваются в одно и то же время, а текущие изменения в расчет не берутся. При сравнении цен также учитываются скидки.