Фото: последний свободный участок рядом со Штромкой вскоре будет застроен

Как сообщает Arco Vara – застройщик жилого квартала Kodulahe – с окончанием строительных работ на данном участке будут завершены и работы по развитию всего квартала.

Компанией Arco Vara в сотрудничестве с Департаментом городского планирования Таллинна был проведен архитектурный конкурс, победителем которого стал проект архитектурного бюро Molumba под названием Trifolium. По словам руководителя девелопера жилой недвижимости Arco Vara Мико Нийнемяэ, победившая работе представляет замечательные решения, как органично соединить новую застройку с существующими соседними объектами.

Компанией Arco Vara в сотрудничестве с Департаментом городского планирования Таллинна был проведен архитектурный конкурс, победителем которого стал проект архитектурного бюро Molumba. Фото: Arco Vara.

«В проекте хорошо решено устройство дворов — будут созданы безопасные и свободные от автомобилей зеленые зоны, что, исходя из опыта региона, играет очень важную роль. Кроме того, по проекту Molumba будет сооружена зеленая пешеходная тропа, соединяющая все кварталы, где основное внимание будет уделено безопасности пешеходов», — пояснил Нийнемяэ.

По его словам, как для архитекторов, так и для девелоперов очень сложно найти решение, которое вписывается в существующие планы, но проект Molumba имеет перспективу для получения отличного результата.

Компанией Arco Vara в сотрудничестве с Департаментом городского планирования Таллинна был проведен архитектурный конкурс, победителем которого стал проект архитектурного бюро Molumba. Фото: Arco Vara.