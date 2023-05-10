Фото: последний свободный участок рядом со Штромкой вскоре будет застроен

Последний свободный земельный участок по адресу Ламми, 6 в жилом квартале Kodulahe, располагающемся возле пляжа Штромки и леса, стал обретать очертания благодаря конкурсу архитектурных решений, победившая работа которого соединяет окружающие участки в одно целое и в то же время учитывает зеленые зоны.
Как сообщает Arco Vara – застройщик жилого квартала Kodulahe – с окончанием строительных работ на данном участке будут завершены и работы по развитию всего квартала.
Компанией Arco Vara в сотрудничестве с Департаментом городского планирования Таллинна был проведен архитектурный конкурс, победителем которого стал проект архитектурного бюро Molumba под названием Trifolium. По словам руководителя девелопера жилой недвижимости Arco Vara Мико Нийнемяэ, победившая работе представляет замечательные решения, как органично соединить новую застройку с существующими соседними объектами.
«В проекте хорошо решено устройство дворов — будут созданы безопасные и свободные от автомобилей зеленые зоны, что, исходя из опыта региона, играет очень важную роль. Кроме того, по проекту Molumba будет сооружена зеленая пешеходная тропа, соединяющая все кварталы, где основное внимание будет уделено безопасности пешеходов», — пояснил Нийнемяэ.
По его словам, как для архитекторов, так и для девелоперов очень сложно найти решение, которое вписывается в существующие планы, но проект Molumba имеет перспективу для получения отличного результата.
По словам заместителя руководителя Департамента городского планирования Таллинна Оливера Алвери, жюри было единодушно в отношении победившей в конкурсе работы, и он согласился с наблюдениями Нийнемяэ: «Главный козырь победившей работы – это решение, позволяющее увидеть планируемую под застройку зону в более широком масштабе, а также предложенное решение наилучшим образом согласует этот участок недвижимости с прилегающими территориями. С севера на юг формируется сплошная зеленая зона. Цепочка зеленых насаждений частично вторит дворам периметральной застройки».
Согласно победившему в архитектурном конкурсе решению, двери коммерческих помещений комплекса выходят на улицу, а внутренний двор, детская площадка и теплицы с небольшим прудом, собирающим дождевую воду, расположены в тихой зеленой зоне между кварталами. Во всех квартирах четырехэтажных домов предусмотрены просторные балконы.
Всего в конкурсе приняли участие шесть архитектурных бюро. Руководитель Arco Vara заявил, что конкурс, проведенный совместно с Департамента городского планирования Таллинна, подтверждает заинтересованность обеих сторон в комплексном развитии жилых и коммерческих площадей. «Важно понимать, что у предпринимателей и властей много общих интересов», — добавил он.
По словам Нийнемяэ, проектирование участка на Ламми, 6 уже идет, но начало строительства запланировано на 2026 год. Тем временем будут продолжаться строительные работы в здании Rannakalda, которые планируется завершить в этом году, а следующим этапом станет начало строительных работ на участке Сооди, 6 того же квартала, где запланировано примерно 70 квартир. «Последний объект, Ламми, 6, станет важной частью всей застройки Kodulahe, и когда строительство на последнем участке будет завершено, можно будет сказать, что и весь квартал Kodulahe готов. Таким образом, Arco Vara создает в Таллинне микрорайон, в котором смогут проживать около 2000 человек».