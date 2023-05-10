Ситуация на дорогах Таллинна ухудшится и продлится до конца года

«Ситуация действительно критическая. Особенно это было видно вчера, когда Фильтри-теэ тоже была закрыта. Это не было связано с ремонтом дороги, но, безусловно, создавало дополнительные проблемы. Сегодня ситуация лучше, но мы ничего не можем сделать. Мы должны быть готовы к напряженному периоду движения до конца года», - сообщил Михаил Кылварт на пресс-конференции городской управы.

По словам Кылварта, городским властям неоднократно поступал вопрос, почему такие масштабные дорожные работы проводятся одновременно.

«Я понимаю, как это выглядит, и понимаю, что ситуация на улицах города очень критическая. Но вопрос в том, какие существуют альтернативы. Все мы понимаем, что городское пространство нуждается в изменениях, особенно в центре города. Внедрить эти изменения без закрытия улиц невозможно, а так как все улицы в центре города соединены между собой, даже закрытие одной из них приводит к пробкам», - пояснил мэр.

Он сообщил, что ремонт на улицах Йыэ и Пронкси и строительство трамвайной линии Старого порта идут параллельно из-за условий иностранного финансирования. «В случае с двумя крупными объектами мы имеем дело с внешним финансированием, а это значит, у нас есть определенный срок, когда мы можем использовать эти деньги. Срок, когда эти работы могут быть выполнены, тоже указан. К сожалению, для двух крупных объектов эти периоды частично перекрываются. Мы планировали, что реконструкция Пронкси и Йыэ начнется раньше, но этого не случилось из-за запаздывания необходимых строительных закупок», - сказал Кылварт.