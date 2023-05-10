Известному баскетболисту грозит длительная дисквалификация за наркотики

По данным издания Bild, баскетболисту немецкой сборной Джейсону Джорджу, который также принимал участие в чемпионате мира, грозит длительная дисквалификация. Как сообщает издание, 21-летний спортсмен сдал позитивную допинг-пробу. Более того, в ней содержались следы метамфетамина и экстази. Если все подтвердится, спортсмен будет отстранен на четыре года.
Игрок мюнхенской «Баварии» в этом сезоне играет в аренде за «Хемниц Найнерс». Клуб не подтвердил положительный допинг-тест, но, как сообщает Bild, игрок отстранен от команды и не будет участвовать в отборочных матчах.
Контракт Джорджа с мюнхенской «Баварией» рассчитан до 2026 года. В этом сезоне он принял участие в 24 матчах немецкой премьер-лиги за «Хемниц», набирая в среднем 4 очка и 2,2 подбора.
В феврале Джорджу также удалось дебютировать в сборной Германии. В отборочных матчах чемпионата мира против Швеции и Финляндии он набрал шесть и четыре очка соответственно.
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