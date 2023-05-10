Известному баскетболисту грозит длительная дисквалификация за наркотики

По данным издания Bild, баскетболисту немецкой сборной Джейсону Джорджу, который также принимал участие в чемпионате мира, грозит длительная дисквалификация. Как сообщает издание, 21-летний спортсмен сдал позитивную допинг-пробу. Более того, в ней содержались следы метамфетамина и экстази. Если все подтвердится, спортсмен будет отстранен на четыре года.