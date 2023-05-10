Еще 18 пострадавших: больница продолжает принимать пациентов с болями в животе

Курессаареская больница и отделение неотложной помощи за последние 24 часа оказали помощь 18 людям, у которых были проблемы с желудком, вызванные колиформными бактериями в водопроводной воде городского водопровода.
Скорая помощь в течение дня получила 26 вызовов, 12 из которых были связаны с гастроэнтеритом или острой кишечной инфекцией.
В отделение неотложной помощи (EMO) Курессаареской больницы поступило шесть пациентов с заболеванием желудка. В больницу пришлось доставить двух человек, один из которых - ребенок пяти лет, а другой - пожилой пациент с сопутствующими заболеваниями.
Как сообщил BNS заведующий лечебным отделением Курессаареской больницы Эдвард Лаане, на данный момент в больницу доставлены пять пациентов с заболеваниями желудка. «Ситуацию с точки зрения больницы можно оценить как спокойную. В последнюю ночь из-за болей в желудке сократилось посещение ЕМО», - сказал Лаане.
Во избежание заражения необходимо избегать употребления водопроводной воды в зоне риска. По возможности следует использовать бутилированную воду. Перед тем как пить водопроводную воду, ее следует кипятить не менее десяти минут. Помимо мытья рук рекомендуется пользоваться дезинфицирующими средствами.
Кроме того, чтобы избежать заражения, при мытье посуды и чистке зубов необходимо также использовать кипяченую воду.