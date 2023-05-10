Еще 18 пострадавших: больница продолжает принимать пациентов с болями в животе

Скорая помощь в течение дня получила 26 вызовов, 12 из которых были связаны с гастроэнтеритом или острой кишечной инфекцией.

В отделение неотложной помощи (EMO) Курессаареской больницы поступило шесть пациентов с заболеванием желудка. В больницу пришлось доставить двух человек, один из которых - ребенок пяти лет, а другой - пожилой пациент с сопутствующими заболеваниями.

Как сообщил BNS заведующий лечебным отделением Курессаареской больницы Эдвард Лаане, на данный момент в больницу доставлены пять пациентов с заболеваниями желудка. «Ситуацию с точки зрения больницы можно оценить как спокойную. В последнюю ночь из-за болей в желудке сократилось посещение ЕМО», - сказал Лаане.

Во избежание заражения необходимо избегать употребления водопроводной воды в зоне риска. По возможности следует использовать бутилированную воду. Перед тем как пить водопроводную воду, ее следует кипятить не менее десяти минут. Помимо мытья рук рекомендуется пользоваться дезинфицирующими средствами.