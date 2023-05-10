Цель – сохранить историческую атмосферу. Таллинн поддержит реставрацию 54 строений

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, субсидии на реставрацию важны как с точки зрения сохранения архитектурного наследия, так и достижения целей, касающихся экологии. «Наиболее экологичный подход - использовать уже имеющиеся здания. Субсидия на реставрацию - это дополнительная помощь владельцам, чтобы поддержать ремонт зданий. В этом году, по сравнению с прошлым, мы увеличили бюджет субсидий на реставрацию на 100 000 евро, а максимальную сумму поддержки на один объект - на 5 000 евро. Если в минувшем году город смог в рамках бюджета удовлетворить 24 ходатайства, то в этом году были удовлетворены все 54 заявления, которые были поданы в департамент», - пояснила Липпус.

Фасад здания по адресу Тёэстузе, 2а после реставрации. Фото: Tallinna linnavalitsus

Город субсидирует работы, связанные с ремонтом крыш, дымоходов, фасадов, дверей и окон и других архитектурных деталей. Поданные завяки довольно равномерно распределились между ходатайствами, касающимися реставрации зданий, отмеченных в планировке в качестве ценных, и памятниками и строениями, находящимися в районах культурно-исторической застройки, - соответственно, 26 и 28.

Целью выделения субсидии является поддержка владельцев находящихся под охраной зданий, чтобы помочь им в реставрации и восстановлении объектов, в том числе их деталей, чтобы сохранить в Таллинне историческую атмосферу, архитектуру и материалы. Ходатайствовать о субсидии можно для реставрации памятников; зданий, расположенных в зоне охраны памятников старины или районах культурно-исторической застройки, а также отмеченных в планировке в качестве ценных.

Это субсидия предусмотрена на один календарный год, работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2023 года. Субсидия выплачивается после завершения работ и предоставления документов о стоимости.