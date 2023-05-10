Цель – сохранить историческую атмосферу. Таллинн поддержит реставрацию 54 строений

Город выделит субсидии на реставрацию в объеме 400 000 евро, из которых будет поддержано 54 ходатайства, каждое на сумму не более 30 000 евро.
По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, субсидии на реставрацию важны как с точки зрения сохранения архитектурного наследия, так и достижения целей, касающихся экологии. «Наиболее экологичный подход - использовать уже имеющиеся здания. Субсидия на реставрацию - это дополнительная помощь владельцам, чтобы поддержать ремонт зданий. В этом году, по сравнению с прошлым, мы увеличили бюджет субсидий на реставрацию на 100 000 евро, а максимальную сумму поддержки на один объект - на 5 000 евро. Если в минувшем году город смог в рамках бюджета удовлетворить 24 ходатайства, то в этом году были удовлетворены все 54 заявления, которые были поданы в департамент», - пояснила Липпус.
Город субсидирует работы, связанные с ремонтом крыш, дымоходов, фасадов, дверей и окон и других архитектурных деталей. Поданные завяки довольно равномерно распределились между ходатайствами, касающимися реставрации зданий, отмеченных в планировке в качестве ценных, и памятниками и строениями, находящимися в районах культурно-исторической застройки, - соответственно, 26 и 28.
Целью выделения субсидии является поддержка владельцев находящихся под охраной зданий, чтобы помочь им в реставрации и восстановлении объектов, в том числе их деталей, чтобы сохранить в Таллинне историческую атмосферу, архитектуру и материалы. Ходатайствовать о субсидии можно для реставрации памятников; зданий, расположенных в зоне охраны памятников старины или районах культурно-исторической застройки, а также отмеченных в планировке в качестве ценных.
Это субсидия предусмотрена на один календарный год, работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2023 года. Субсидия выплачивается после завершения работ и предоставления документов о стоимости.
Подробная информация об условиях получения субсидии здесь.