Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на авиарейсы

Безвизовый режим

Визовый режим между Грузией и Россией был введен еще в 2000 году по решению российского правительства, Грузия также ввела визовый режим для граждан России. После войны 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.

В тексте указа Путина нет ответа на вопрос, по какой причине Кремль решил отменить визы для граждан Грузии.

Грузинское правительство на протяжении года было мишенью для критики как внутри страны, так и за ее пределами в связи с его позицией в отношении России, начавшей в феврале прошлого года войну против Украины.

Грузия не присоединилась к санкциям против Москвы, заявляя об опасности открытия «второго фронта». Многим гражданам России, вынужденным покинуть свою страну из-за вторжения в Украину, грузинские пограничники отказывали во въезде.

Теперь Путин, продолжающий войну против Украины, свои указом постановил, что «с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность». Исключение - «граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования».

Полеты в Грузию