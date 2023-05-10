«Только Крулевец». В Польше переименовали Калининград

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус (слева) и министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда (справа) на пресс-конференции министра экономического развития и торговли Украины Юлии Свириденко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского в Канцелярии премьер-министра в Варшаве, Польша, 18 апреля 2023 г. 15 апреля правительство Польши ввело запрет на импорт украинского зерна и некоторых других сельскохозяйственных продуктов до 30 июня 2023 г. За Польшей последовали Венгрия и Словакия, которые также запретили украинское зерно. Аналогичные планы были озвучены Румынией, которая заявила, что по-прежнему будет разрешать только транзит украинского зерна через страну. Фото: EPA / Pawel Supernak

Власти Польши утверждают, что решение коснется лишь переименования на картах и указателях, но не касается предпринимателей по внесению изменений в документы, связанные с работой в этом российском регионе.

Польские чиновники напоминают, что Крулевец был основан в 1255 году тевтонскими рыцарями под названием Кенигсберг.

«В течение 190 лет Кенигсберг находился в зависимости от Польши, когда эти территории были польским феодальным владением. После Великой Отечественной войны город вошел в состав СССР, а в 1946 году московские власти изменили его название на Калининград, которое используется в России до сих пор», - напоминают польские власти.

Стоит отметить, что в России в прошлом использовалось созвучное с польским название - Королевец. Так Калининград называли, начиная с XIII века, в различных русских источниках: летописях, книгах, атласах. В России это название широко использовалось до Петра I.*



Жители региона долгие года называют Калининград укороченной версией немецкого названия - «Кениг». О необходимости переименования города 12 лет назад заявляли в обществе «Мемориал».



«Безусловно, имя Калинина из названия города убирать стоит. Москва, отказавшись от названия "Калининский проспект", только выиграла», - говорил в 2011 году тогдашний руководитель старейшей правозащитной организации РФ Арсений Рогинский.