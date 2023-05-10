«Только Крулевец». В Польше переименовали Калининград

Власти Польши официально отказались называть самый западный город РФ Калининградом.
Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша при польском правительстве 10 мая сообщила, что отныне власти страны не будут использовать название Калининград для упоминания столицы российского анклава между Польшей и Литвой.
«По инициативе должностных лиц местного самоуправления, поддержанной заявлением министра развития и технологий, Комитет по стандартизации географических названий постановил, что для города Калининграда рекомендуется только польское название Królewiec (Крулевец – прим.ред.), а для Калининградской области – Крулевецкая область», - сказано в сообщении на сайте правительства Польши.
Министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда, комментируя принятое решение, напомнил о причастности Михаила Калинина к преступлениям против Польши.
«Мы не хотим русификации Польши и поэтому решили изменить название. Калининград и Калининградская области - наименования нам навязанные и искусственные, не имеющее отношения к нашей истории. Факт присвоения имени Калинина М.И. т.е. соучастника преступлений, в том числе вынесения решения о массовом убийстве польских офицеров в Катыни в 1940 году, крупному городу, примыкающему к нашей границе, вызывает у поляков негативные эмоции», - заявил министр.
Кроме того чиновник уточнил, что на решение повлияла развязанная Путиным война с Украиной.
«События, связанные с вторжением России в Украину, введением т.н. русского мира, ведение Россией информационной войны - все это означает, что мы должны по-иному взглянуть на проблему навязываемых имен, вызывающую большие споры и не поддерживаемую в Польше», - добавил Вальдемар Буда.
Власти Польши утверждают, что решение коснется лишь переименования на картах и указателях, но не касается предпринимателей по внесению изменений в документы, связанные с работой в этом российском регионе.
Польские чиновники напоминают, что Крулевец был основан в 1255 году тевтонскими рыцарями под названием Кенигсберг.
«В течение 190 лет Кенигсберг находился в зависимости от Польши, когда эти территории были польским феодальным владением. После Великой Отечественной войны город вошел в состав СССР, а в 1946 году московские власти изменили его название на Калининград, которое используется в России до сих пор», - напоминают польские власти.
Стоит отметить, что в России в прошлом использовалось созвучное с польским название - Королевец. Так Калининград называли, начиная с XIII века, в различных русских источниках: летописях, книгах, атласах. В России это название широко использовалось до Петра I.*
Жители региона долгие года называют Калининград укороченной версией немецкого названия - «Кениг». О необходимости переименования города 12 лет назад заявляли в обществе «Мемориал».
«Безусловно, имя Калинина из названия города убирать стоит. Москва, отказавшись от названия "Калининский проспект", только выиграла», - говорил в 2011 году тогдашний руководитель старейшей правозащитной организации РФ Арсений Рогинский.
В 2022 году переименовать Калининград предложил бывший спикер Совета Федерации РФ Сергей Миронов. Депутат Госдумы предложил свое название столицы этого российского анклава – Владибалтийск. При этом Калининградскую область он предлагал переименовать в Балтийский край. Дальше фантазий Миронова дело тогда не пошло.