На прежнее место братской могилы в Тапа принесли много цветов

«Они защищали нашу землю, чтобы их дети, матери, бабушки и другие родственники могли жить», – говорит 30-летняя Лина, которая ежедневно ​​работает продавцом в магазине. На вопрос, является ли для нее 9 мая Днем ​​победы, она ответила: «Нет, я просто символически принесла цветы и все. Никак не праздную».

Дедушка Лены воевал в Красной Армии во время Великой Отечественной войны: «Я не разбираюсь в истории, поэтому нет смысла спрашивать меня об этом. Сейчас я живу здесь. Я родилась в Эстонии. Мне важно, что происходит сегодня, завтра и послезавтра».

На вопрос, был ли снос памятника ошибкой или нет, Лена ответила: «Не знаю. Это не мое дело. Я не решаю государственные проблемы, мировые проблемы. Меня они не касаются. Меня касаются свои проблемы, моя семья. У меня трое детей 6, 8 и 12 лет».

На вопрос, что дети думают о Дне победы, Лена ответила: «Они еще этого не знают, еще не учили в школе. Когда дойдут до этого в школе, узнают».

Однако высказывались и более острые взгляды. «Что я думаю? Это важный день для многих людей. Историю нельзя изменить. Даже если памятника больше нет, он в сердцах людей», – сказала 40-летняя Катя, работающая в больнице.