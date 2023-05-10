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На прежнее место братской могилы в Тапа принесли много цветов

Андрес Тохвер
, журналист
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Лена (посередине в серой куртке) и Катя (слева в розовом) со своими детьми несут цветы к бывшему месту братской могилы в Тапа 9 мая.
Лена (посередине в серой куртке) и Катя (слева в розовом) со своими детьми несут цветы к бывшему месту братской могилы в Тапа 9 мая. Фото: Andres Tohver

Хотя памятник на братской могиле в Тапа был снесен в ноябре прошлого года по требованию управы волости, события 9 мая показали, что значительная часть местного населения не забыла о нем. К прежнему месту памятника люди принесли много цветов и свечей, некоторые из них делали это с маленькими детьми.

«Они защищали нашу землю, чтобы их дети, матери, бабушки и другие родственники могли жить», – говорит 30-летняя Лина, которая ежедневно ​​работает продавцом в магазине. На вопрос, является ли для нее 9 мая Днем ​​победы, она ответила: «Нет, я просто символически принесла цветы и все. Никак не праздную».

Дедушка Лены воевал в Красной Армии во время Великой Отечественной войны: «Я не разбираюсь в истории, поэтому нет смысла спрашивать меня об этом. Сейчас я живу здесь. Я родилась в Эстонии. Мне важно, что происходит сегодня, завтра и послезавтра».

На вопрос, был ли снос памятника ошибкой или нет, Лена ответила: «Не знаю. Это не мое дело. Я не решаю государственные проблемы, мировые проблемы. Меня они не касаются. Меня касаются свои проблемы, моя семья. У меня трое детей 6, 8 и 12 лет».

На вопрос, что дети думают о Дне победы, Лена ответила: «Они еще этого не знают, еще не учили в школе. Когда дойдут до этого в школе, узнают».

Однако высказывались и более острые взгляды. «Что я думаю? Это важный день для многих людей. Историю нельзя изменить. Даже если памятника больше нет, он в сердцах людей», – сказала 40-летняя Катя, работающая в больнице.

«Я приезжаю сюда каждый год, и мои дети знают, что такое 9 мая. У меня тоже трое детей, старшему 16 лет, младшим 12 и 6», – сказала Катя. По ее словам, в учебниках истории нет ошибок, просто нет информации о многих вещах, которые могут понадобиться детям.

«Потому что на нашей стороне воевали многие народы. Русские, эстонцы и украинцы тогда дружно воевали вместе. А сейчас все порознь», – добавила Катя.

«Война с памятниками – это нонсенс. С ними можно делать что угодно, но люди это запомнят и передадут знания своим детям. Памятник можно убрать, но из сердец людей этого не забрать», – считает Катя.

Пенсионер Мярт вспомнил о снесенных в советское время памятниках Освободительной войны.
Пенсионер Мярт вспомнил о снесенных в советское время памятниках Освободительной войны. Фото: Andres Tohver

Двое мужчин наблюдали за приносящими цветы из-за дерева: «Мне все равно, несут они цветы или нет, старую собаку лаять уже не научишь», – сказал 82-летний Мярт.

Он вспомнил памятник Освободительной войны на кладбище Амбла, которую изготовил скульптор Антон Старкопф в 1925 году. При советской власти его снесли. Когда Мярт в восьмидесятых годах принес свечи на прежнее место памятника, органы следили за тем, кто там был.

Но что, если на прежнее место братской могилы в Тапа еще десятилетия будут приносить цветы? У друга Мярта, 60-летнего Алара, на этот счет было свое мнение.

«Само по себе это будет продолжаться, потому что оно передается по наследству. Сюда идут дети. Законом это не изменить. И здесь нет никакого решения. Я верю, что это останется. Может быть, станет меньше, но скорее будет более провокационным», – сказал Алар.

Алару нравилось критиковать почитателей 9 мая, однако, увидев камеру, спрятался он за кепку.
Алару нравилось критиковать почитателей 9 мая, однако, увидев камеру, спрятался он за кепку. Фото: Andres Tohver
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