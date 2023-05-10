В Хааберсти пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

Во вторник, 16 мая, в 14:00 и 14:30 во дворе дневного центра Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Тренировку проводит тренер Тоомас Кыйв.
По словам старейшины района Хааберсти Олег Сильянова, те, кто еще не успел, но хотел бы начать тренировки по скандинавской ходьбе, сейчас самое время. «Физические упражнения хорошо влияют как на тело, так и на разум, а под руководством опытного тренера и с мотивированными партнерами по тренировкам можно получить гораздо больше радости от движения», — сказал старейшина и добавил, что те, у кого нет палок для ходьбы, могут их взять напрокат на месте.
«Желающие смогут на месте взять напрокат уникальные тренировочные палки BungyPump со встроенным 20-сантиметровым амортизатором. Палки для ходьбы с амортизатором заставляют работать весь плечевой пояс и полезны для рук», — сказал Сильянов и добавил, что на тренировку приглашаются все желающие и уверил, что никто не должен беспокоиться о темпе и уровне тренировки.
Получасовая тренировка по скандинавской ходьбе для участников бесплатны.