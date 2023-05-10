В Хааберсти пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

По словам старейшины района Хааберсти Олег Сильянова, те, кто еще не успел, но хотел бы начать тренировки по скандинавской ходьбе, сейчас самое время. «Физические упражнения хорошо влияют как на тело, так и на разум, а под руководством опытного тренера и с мотивированными партнерами по тренировкам можно получить гораздо больше радости от движения», — сказал старейшина и добавил, что те, у кого нет палок для ходьбы, могут их взять напрокат на месте.