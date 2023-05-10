Вода из-под крана в Курессааре по-прежнему непригодна для питья

Об этом предприятие сообщило BNS, отметив, что Kuressaare Veevärk AS продолжит работы по очистке в Курессааре до проведения повторных испытаний.

Лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения подтвердила, что бактерия Escherichia coli также была обнаружена в клинических пробах, то есть, пробах пациентов. По словам заведующей лабораторией инфекционных болезней Департамента здравоохранения Янне Пуллат, на основании этого можно сказать, что причиной инфекции является именно бактерия Escherichia coli. «По предварительным данным подтвержден серотип о26», – пояснил он, добавив, что лаборатория продолжает окончательное подтверждение анализов.

В начале недели компания Kuressaare Veevärk AS приступила к опорожнению водопровода и хлорированию воды. Согласно результатам анализов последних проб, количество бактерий в воде уменьшилось, но вода из-под крана еще не пригодна для питья.