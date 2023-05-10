Олег Гросс: требование указывать зарплату в объявлениях о работе не будет работать

​Предприниматель согласился с утверждением, что не опубликование зарплаты в объявлении о работе отпугивает некоторых соискателей – они не подадут заявку, не зная суммы зарплаты. «Конечно, зарплата – это приоритет номер один для соискателя, – согласился Гросс. – Все остальное – рабочая обстановка, графики и тому подобное – вторично. Я не набираю людей на работу сам, это все-таки отдел кадров, но могу подтвердить, что зарплата обсуждается с каждым соискателем и есть такие, кто, услышав предложенную сумму, честно сообщают, что им это не подходит».

По словам Гросса, если это требование действительно будет введено в Эстонии, в объявлениях о вакансиях начнет указываться более низкая зарплата, чем может быть предложено на самом деле. «Это по уже упомянутой причине – каждый работодатель хочет сначала познакомиться с человеком и его способностями. Чтобы не связывать себя как работодателя обещаниями, в будущем мы должны указывать в объявлении о вакансии самую низкую зарплату, от которой мы не пострадали бы, если бы платили ее оказавшемуся ленивым сотруднику».