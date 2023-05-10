На основании принятой в апреле директивы Европейского Союза (ЕС) работодатели в будущем должны раскрывать размер заработной платы перед собеседованием при приеме на работу, у Эстонии есть три года на выполнение директивы. По словам одного из крупнейших работодателей в Ляэне-Вирумаа Олега Гросса, это документ, рожденный от скуки в офисной тишине, который не служит никакой цели.
Олег Гросс: требование указывать зарплату в объявлениях о работе не будет работать
По словам составителей директивы, решение, в том числе, способствует сокращению гендерного разрыва в оплате труда, однако на самом деле оно затрагивает всех соискателей работы и работодателей. В настоящее время только 25 процентов объявлений о вакансиях на портале CV.ee содержат предлагаемую заработную плату, в то время как, по данным Министерства социальных дел, 95 процентов наемных работников Эстонии считают, что в объявлениях о вакансиях следует указывать заработную плату или диапазон заработной платы.
Владелец OG Elektra Олег Гросс заявил, что точное указание предлагаемой зарплаты в объявлении о работе абсурдно с его точки зрения как работодателя. «Как предприятие может точно установить предлагаемую зарплату, если оно не знает, что другая сторона, соискатель, предлагает нам взамен? – рассуждал он. – Люди разные, способности у них разные. Один человек работает, может быть, в два раза меньше, чем другой, как им можно платить одинаковую зарплату. Где здесь равенство? Не секрет, что и у нас на одной должности люди получают разную заработную плату, но она не зависит от пола или любого другого фактора, кроме способностей и вклада человека».
Гросс признал, что если бы директива ЕС разрешала публиковать в объявлении о вакансии диапазон заработной платы, а не конкретное число, это было бы для него более приемлемым. «Но, насколько я понимаю, такой возможности нет», – сказал он.
Предприниматель согласился с утверждением, что не опубликование зарплаты в объявлении о работе отпугивает некоторых соискателей – они не подадут заявку, не зная суммы зарплаты. «Конечно, зарплата – это приоритет номер один для соискателя, – согласился Гросс. – Все остальное – рабочая обстановка, графики и тому подобное – вторично. Я не набираю людей на работу сам, это все-таки отдел кадров, но могу подтвердить, что зарплата обсуждается с каждым соискателем и есть такие, кто, услышав предложенную сумму, честно сообщают, что им это не подходит».
По словам Гросса, если это требование действительно будет введено в Эстонии, в объявлениях о вакансиях начнет указываться более низкая зарплата, чем может быть предложено на самом деле. «Это по уже упомянутой причине – каждый работодатель хочет сначала познакомиться с человеком и его способностями. Чтобы не связывать себя как работодателя обещаниями, в будущем мы должны указывать в объявлении о вакансии самую низкую зарплату, от которой мы не пострадали бы, если бы платили ее оказавшемуся ленивым сотруднику».
Гросс также упомянул, что тема зарплат похожа на детскую сказку с голым королем – все знают, что он голый, но никто не говорит публично. «В этом секторе наш отдел кадров очень хорошо знает, какие зарплаты платят наши конкуренты, – пояснил он. – Мы не можем недоплачивать продавцам, потому что тогда они перейдут к конкуренту. В нашем секторе по-прежнему существует дефицит рабочей силы и давление по заработной плате, а рынок сам очень точно регулирует размер заработной платы. А если надо перекупить какого-то хорошего специалиста, неважно в какой сфере, покупатель точно знает, какую зарплату предложить, чтобы перевод оказался успешным».