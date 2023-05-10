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МНЕНИЕ ⟩ Сколько детей должно быть в идеальной семье?

Ээро Мерилинд
, семейный врач
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Люди привыкают ждать более благоприятных времен, ведь дети нужны в безопасном, а не в нестабильном мире.
Люди привыкают ждать более благоприятных времен, ведь дети нужны в безопасном, а не в нестабильном мире. Фото: Pexels / Micael Widell
  • Уровень рождаемости в Эстонии самый низкий за 100 лет
  • Высокообразованной женщине трудно найти партнера
  • Рождение третьего и четвертого ребенка - высокий риск

Какой должна быть ситуация в обществе, чтобы в семьях появлялось по три-четыре ребенка, рассуждает известный семейный врач, член Рийгикогу, Ээро Мерилинд.

Мы обсуждали с друзьями и коллегами уровень рождаемости в нашей стране. Рождение первенца понятно - молодые люди объединяются в пару, у них рождается ребенок. Второй ребенок рождается, чтобы семья представляла собой условно «полную»: мать, отец и двое детей. Часто так называемая «полная семья» состоит из мамы, папы, пары детей и питомца - собаки или кошки. Но как сделать так, чтобы в Эстонии набрала популярность «идеальная семья» - та, в которой есть мама, папа и трое-четверо детей? В этом отношении у Эстонии есть две яркие демографические особенности.

Во-первых, рождение первого ребенка откладывается и, как следствие, второго тоже не появляется. Не говоря уже о третьем. Сейчас в Эстонии детей заводят в среднем на пять с половиной лет позже, чем тридцать лет назад. Вместо прежнего «в двадцать лет - последний шанс» нас вполне устраивает завести первого ребенка до тридцатилетия матери, а второго – хотя бы до 35. Третий все чаще появляется тогда, когда матери больше сорока, но тут все чаще играют роль ограничения, связанные с состоянием здоровья.

Причиной откладывания родов может быть, например, и низкий уровень образования мужчин. Женщины Эстонии являются одними из самых образованных в Европе, и 53 процента из них (в возрасте 25-64 лет) имеют высшее образование. Тогда как мужчин с дипломом вуза в указанной возрастной группе всего 36 процентов. Высокообразованной женщине просто нечего сказать мужчине, который не знает, кто такой Ницше, и не может правильно написать его имя. Конечно, хорошо иметь дома человека, который может поменять лампочку, но очевидно, что одного этого недостаточно для создания крепкой семьи на долгие годы.

Во-вторых, у нас слишком мало женщин детородного возраста, а за последние десять лет количество женщин в возрасте 25-34 лет сократилось почти на 30 процентов! Заставляет задуматься, не так ли?

В 1970-е годы рождаемость составляла 21 000-22 000 в год, а в 1980-х годах она достигла уровня в 23 000-25 000. С обретением Эстонией независимости это количество стало уменьшаться. В 1990-х годах число новорожденных составляло 12-13 тысяч, а к 2010 году оно увеличилось лишь незначительно, достигнув всего 15 тысяч новых жителей страны. В последние годы рост рождаемости остается стабильным на уровне 13 000 - 14 000 человек в год.

Прошлый год стал особенно плохим в плане демографии, в Эстонии прибавилось всего 11 588 детей. Так мало (менее 12 000) детей не рождалось в нашей стране ни разу за последние 100 лет. Эстония ежегодно теряет почти на 2000 человек больше из-за повышенной смертности, чем раньше. После резкого роста числа смертей в 2021 году (18 587) показатель 2022 года был несколько ниже (17 245 смертей), но все равно превышал допандемические годы почти на 1 500 случаев.

Высокообразованной женщине просто нечего сказать мужчине, который не знает, кто такой Ницше, и не может правильно написать его имя.

Недавно были опубликованы данные об уровне рождаемости в Германии - в 2022 году он тоже был рекордно низким, самым плохим за четыре года. Считается, что причины кроются не только в ограничениях контактов, но и в общем снижении чувства защищенности. Люди привыкают ждать более благоприятных времен, ведь дети нужны в безопасном, а не в нестабильном мире.

Разумеется, люди ищут и подходящего партнера. Природа распорядилась так, что мальчиков рождается несколько больше, чем девочек, но молодые люди тоже все чаще не находят партнершу и не выбирают ту, с кем можно завести детей.

Сельские регионы частенько демографически пустуют. Выросшие дети уехали получать образование, вернуться обратно становится трудно, особенно когда с полученным опытом учебы и жизни делать в селе нечего, да и семью создать особо не с кем.

Этим закончился мой разговор с друзьями о схеме «идеальной семьи» - семья с двумя детьми кажется беспроигрышным выбором, чтобы отец и мать могли работать и иметь достаточно времени как на семью, так и на собственное развитие.

Третьего и четвертого ребенка хотят все меньше. Никто не стремится прожить еще пять-десять лет в режиме регулярных ситуаций «ребенок заболел, я не могу выйти на работу», «отвезите меня на тренировку»; «на выходных соревнования в другой части Эстонии, как я туда доберусь»; «что на обед?»; «как мне собрать детей в детский сад и школу?» и многих других. Кстати, некоторые мужчины с гордостью заявляют о том, что у них пятеро детей, но ведь эти дети - от разных женщин!

У меня вопрос: каким образом нужно изменить количество детей в существующей семейной модели, чтобы «трое детей - норма», а «четверо - правильная эстонская семья»?

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