МНЕНИЕ ⟩ Сколько детей должно быть в идеальной семье?

Мы обсуждали с друзьями и коллегами уровень рождаемости в нашей стране. Рождение первенца понятно - молодые люди объединяются в пару, у них рождается ребенок. Второй ребенок рождается, чтобы семья представляла собой условно «полную»: мать, отец и двое детей. Часто так называемая «полная семья» состоит из мамы, папы, пары детей и питомца - собаки или кошки. Но как сделать так, чтобы в Эстонии набрала популярность «идеальная семья» - та, в которой есть мама, папа и трое-четверо детей? В этом отношении у Эстонии есть две яркие демографические особенности.

Во-первых, рождение первого ребенка откладывается и, как следствие, второго тоже не появляется. Не говоря уже о третьем. Сейчас в Эстонии детей заводят в среднем на пять с половиной лет позже, чем тридцать лет назад. Вместо прежнего «в двадцать лет - последний шанс» нас вполне устраивает завести первого ребенка до тридцатилетия матери, а второго – хотя бы до 35. Третий все чаще появляется тогда, когда матери больше сорока, но тут все чаще играют роль ограничения, связанные с состоянием здоровья.