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Болельщики, надевшие на ЧМ георгиевскую ленту, отказались ее снимать

rus.postimees.ee
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Георгиевская ленточка, иллюстративное фото.
Георгиевская ленточка, иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

На прошлой неделе в столице Катара Дохе начался чемпионат мира по дзюдо. На третий день российские болельщики решили прийти на трибуны, прикрепив на грудь георгиевские ленточки.

Во многих странах георгиевская лента является символом войны и поэтому запрещена. Однако на чемпионате мира в Дохе три российских болельщика решили все же прийти на трибуны с этой символикой. Это не осталось незамеченным ни телезрителями, ни организаторами мероприятия.

«Этих зотьелей попросили снять георгиевские ленты, но они отказались. Поэтому пришлось выпроводить их с трибун, больше они на чемпионат пройти не смогут», - сообщили организаторы порталу Inside The Games.

Как известно, российские спортсмены выступали на этом чемпионате мира в нейтральном статусе, кроме того, они прошли дополнительную проверку. Например, они не должны были быть связаны с вооруженными силами РФ. Россия отправила на чемпионат 17 своих борцов.

Однако с ними все же возникли проблемы. По сообщениям украинских СМИ, лишь у троих из российской команды не было связи с ВС РФ, то есть 14 россиянам нельзя было принимать участие в соревнованиях. Международная федерация дзюдо не пожелала с этим согласиться.

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