Болельщики, надевшие на ЧМ георгиевскую ленту, отказались ее снимать

Во многих странах георгиевская лента является символом войны и поэтому запрещена. Однако на чемпионате мира в Дохе три российских болельщика решили все же прийти на трибуны с этой символикой. Это не осталось незамеченным ни телезрителями, ни организаторами мероприятия.

«Этих зотьелей попросили снять георгиевские ленты, но они отказались. Поэтому пришлось выпроводить их с трибун, больше они на чемпионат пройти не смогут», - сообщили организаторы порталу Inside The Games.

Как известно, российские спортсмены выступали на этом чемпионате мира в нейтральном статусе, кроме того, они прошли дополнительную проверку. Например, они не должны были быть связаны с вооруженными силами РФ. Россия отправила на чемпионат 17 своих борцов.