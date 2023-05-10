Болельщики, надевшие на ЧМ георгиевскую ленту, отказались ее снимать

На прошлой неделе в столице Катара Дохе начался чемпионат мира по дзюдо. На третий день российские болельщики решили прийти на трибуны, прикрепив на грудь георгиевские ленточки.
Во многих странах георгиевская лента является символом войны и поэтому запрещена. Однако на чемпионате мира в Дохе три российских болельщика решили все же прийти на трибуны с этой символикой. Это не осталось незамеченным ни телезрителями, ни организаторами мероприятия.
«Этих зотьелей попросили снять георгиевские ленты, но они отказались. Поэтому пришлось выпроводить их с трибун, больше они на чемпионат пройти не смогут», - сообщили организаторы порталу Inside The Games.
Как известно, российские спортсмены выступали на этом чемпионате мира в нейтральном статусе, кроме того, они прошли дополнительную проверку. Например, они не должны были быть связаны с вооруженными силами РФ. Россия отправила на чемпионат 17 своих борцов.
Однако с ними все же возникли проблемы. По сообщениям украинских СМИ, лишь у троих из российской команды не было связи с ВС РФ, то есть 14 россиянам нельзя было принимать участие в соревнованиях. Международная федерация дзюдо не пожелала с этим согласиться.