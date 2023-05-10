ВИДЕО ⟩ Пострадавший 9 мая в Нарве Даниил Куракин: напавший пусть посидит, эта сторона реки – за Украину!

– Ты сильно пострадал, у тебя какие-нибудь увечья есть?

– У меня есть небольшие ушибы. На самом деле мне вот пишут, мол, я упал с такой высоты, и в порядке ли я. На самом деле – все в порядке.

– Что этот агрессивный человек – я видел на видео, что у него был еще какой-то подельник – тебе говорил, что за месседж был?

– Месседж у них был простой – мы празднуем 9 мая, мы празднуем свой День победы, какого хрена ты нас тут провоцируешь? Я говорил, что, извините, но запрещенные символы не у меня, а у вас – у него была георгиевская лента. Я имею полное право стоять с украинским флагом, законом это не запрещено.

– Как реагировали окружающие?

– Окружающие поддерживали в большей своей степени нападавшего. То есть я даже отчетливо помню, как ко мне подошли еще какие-то люди с похожими претензиями. Когда уже приехала полиция, я указал полицейским на этого человека, поскольку он стал уходить быстрым шагом. Толпа отреагировала так, что, зачем ты на него указываешь, зачем ты его сдаешь? То есть вот настолько люди поддерживали этого нападавшего.

– Как ты оцениваешь работу полиции?

– Безупречно! Замечательные люди, замечательная полиция! Нашей полиции глубочайший респект.

Напавшего на Куракина мужчину задержала полиция. Фото: Читатель