9 мая Rus.Postimees писал о том, как на Нарвском променаде произошло нападение на молодого человека с украинским флагом. Полиция задержала подозреваемого, было возбуждено уголовное дело.
ВИДЕО ⟩ Пострадавший 9 мая в Нарве Даниил Куракин: напавший пусть посидит, эта сторона реки – за Украину!
Пострадавшим оказался активист молодежной организации «Открытая республика» и блогер Даниил Куракин. Rus.Postimees поговорил с активистом о том, как именно развивались события.
– Даниил, почему ты решил 9 мая на Нарвском променаде развернуть флаг Украины?
– Эта идея пришла ко мне сразу, как я узнал, что на ивангородской стороне будет вот этот вот «победобесный» концерт с экранами. Меня возмутил тот факт, что они смеют навязывать нам свою рашистскую идеологию. Мне это не понравилось, и я таким образом, выразил, что эта сторона реки Нарова – она за Украину и против того, что происходит на той стороне.
– На тебя напал какой-то мужчина средних лет. Скажи, как это случилось?
– Я ничего не говорил во время того, когда держал флаг, я не включал никакую музыку, я просто встал с ним, вообще ничего не говорил. Людей возмутил уже сам факт того, что я встал с украинским флагом и этот мужчина средних лет оказался наиболее настойчивым. Свистнул меня сначала, потом подошел ко мне, попытался забрать мой флаг. Когда у него не получилось, он скинул меня с бортика на лестницу Гана. Там, получается, случилась не то чтобы перепалка, скорее такая словесная... он меня толкал, пытался скидывать дальше вниз... Но вовремя приехала полиция и его задержала.
Видео очевидца: 9 мая на Нарвском променаде произошло нападение на молодого человека с украинским флагом.
– Ты сильно пострадал, у тебя какие-нибудь увечья есть?
– У меня есть небольшие ушибы. На самом деле мне вот пишут, мол, я упал с такой высоты, и в порядке ли я. На самом деле – все в порядке.
– Что этот агрессивный человек – я видел на видео, что у него был еще какой-то подельник – тебе говорил, что за месседж был?
– Месседж у них был простой – мы празднуем 9 мая, мы празднуем свой День победы, какого хрена ты нас тут провоцируешь? Я говорил, что, извините, но запрещенные символы не у меня, а у вас – у него была георгиевская лента. Я имею полное право стоять с украинским флагом, законом это не запрещено.
– Как реагировали окружающие?
– Окружающие поддерживали в большей своей степени нападавшего. То есть я даже отчетливо помню, как ко мне подошли еще какие-то люди с похожими претензиями. Когда уже приехала полиция, я указал полицейским на этого человека, поскольку он стал уходить быстрым шагом. Толпа отреагировала так, что, зачем ты на него указываешь, зачем ты его сдаешь? То есть вот настолько люди поддерживали этого нападавшего.
– Как ты оцениваешь работу полиции?
– Безупречно! Замечательные люди, замечательная полиция! Нашей полиции глубочайший респект.
– Расскажи, если бы ты имел возможность еще раз провести такую акцию в Нарве, зная последствия, ты бы повторил это?
– Конечно повторил бы. Единственное, я наверно взял с собой перцовый баллончик.
– Почему?
– Для самообороны элементарной.
– Ты после этого изменил свое отношение к Нарве?
– У меня в принципе всегда было такое отношение к Нарве, что там процентов 50-70 вот такого рода любителей русского мира и какая-то небольшая часть адекватных. Вот как раз на эту небольшую часть адекватных нужно обращать внимание, потому что в Нарве не все так плохо, как преподносят.
– Ты готов как-то ответить на критику, которая в твой адрес раздавалась? В соцсетях, например, говорят: «пришел на место, зная возможные последствия, понимая, что многие люди не одобрят там фигурирование флага Украины, соответственно, как бы сам виноват».
– Я читал подобные комментарии. На самом деле таких комментариев очень мало, практически все выказывают мне поддержку. Мне даже посол Украины написала, что молодец, спасибо.
– Какое наказание ты требуешь для того агрессивного мужчины?
– Это хороший вопрос. Очень многие в комментариях мне пишут, что его нужно депортировать, максимально строгие меры пресечения ему впаивают. Начнем с того, что пускай останется в городе, но за подобное идеологическое и физическое давление, которое он на меня оказал, я считаю, что немножко посидеть он все-таки должен.