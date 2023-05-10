Начались переговоры о повышении минимальной заработной платы

Соглашение будет действовать в 2024-2027 годах. Желание заключить трехстороннее соглашение - государство, работодатели и работники - было сформулировано в коалиционном соглашении новой властью.

Арто Аас, руководитель Центрального союза работодателей Эстонии, сообщил, что целью сегодняшней встречи было обсуждение условий, при которых можно добиться плавного повышения минимальной заработной платы до 50 процентов от средней брутто-зарплаты в течение четырех лет. В настоящее время минимальная ставка составляет 39,5 процента от средней брутто-зарплаты.

«Стабильный рост заработной платы возможен только за счет роста добавленной стоимости и доходов компаний, что, в свою очередь, зависит от состояния экономики и рынка труда. Нам также необходимо учесть риски, связанные с быстрым ростом минимальной заработной платы, такие как рост безработицы и теневой экономики», - подчеркнул Аас.

Глава Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомел заявил, что помимо положения компаний нельзя упускать из виду положение работников. «Высокий уровень инфляции и угроза повышения налогов обязывают участников переговоров в первую очередь думать о людях, а более высокая минимальная заработная плата вынуждает работодателей находить способы создавать высокую добавленную стоимость», - перечислил Тоомел причины, по которым, по мнению профсоюзов, минимальная заработная плата должна расти быстрее, чем обычно.

Точный размер минимальной заработной платы согласовывают осенью каждого года Центральным союз работодателей Эстонии и Центральным cоюз профсоюзов Эстонии. За основу берется последний экономический прогноз, то есть, учитываются текущее состояние экономики, перспективы развития бизнеса и рынка труда.

Следующий раунд переговоров состоится 18 мая.