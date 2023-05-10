ФОТО ⟩ Груженый асфальтовоз съехал в кювет

Авария произошла около 15:14 на 225-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в поселке Эраствере, недалеко от деревни Канепи.

Из-за лопнувшего колеса грузовика Scania, ехавшего в сторону Выру, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет.

На месте происшествия присутствовали спасатели-добровольцы из Саверна, которые заявили, что на месте аварии существует риск как загрязнения, так и возгорания. Добровольцы отсоединили аккумуляторные кабели грузовика и проверили его на наличие утечек. По их словам, водитель получил легкие повреждения и был осмотрен бригадой скорой помощи.