ФОТО ⟩ В реку сбросили мусорные мешки с ягнятами

По словам члена правления союза Пилле Теэс, мешки с трупами совсем недавно отправили на дно реки с помощью груза, выплывшие из них животные были без видимых повреждений. «Сообщивший обратился в Департамент окружающей среды, который также проинформировал об этом Департамент сельского хозяйства и продовольствия. Рядом с участком должно быть хотя бы одно место, где разводят овец», – добавила она. По предварительным данным, животных было пять.