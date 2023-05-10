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ФОТО ⟩ В реку сбросили мусорные мешки с ягнятами

Тийт Лойм
, репортер
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Ягненок, найденный в реке в Пылвамаа.
Ягненок, найденный в реке в Пылвамаа. Фото: Eesti Loomakaitse Liit

Недавно в реке Ахья в Пыльвамаа каноисты нашли несколько больших мусорных мешков с мертвыми ягнятами. Некоторые животные выпали из мешков и плавали в реке. О неприятной находке уведомили Эстонский союз защиты животных (ELL).

По словам члена правления союза Пилле Теэс, мешки с трупами совсем недавно отправили на дно реки с помощью груза, выплывшие из них животные были без видимых повреждений. «Сообщивший обратился в Департамент окружающей среды, который также проинформировал об этом Департамент сельского хозяйства и продовольствия. Рядом с участком должно быть хотя бы одно место, где разводят овец», – добавила она. По предварительным данным, животных было пять.

Эстонский союз защиты животных также направил обращение как в Департамент окружающей среды, так и в Департамент сельского хозяйства и продовольствия. «Насколько нам известно, по крайней мере Департамент окружающей среды отреагировал, и чиновники вчера побывали на месте», – сказала Теэс в среду.

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