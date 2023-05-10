«Новости в 7» за 10 мая: о лицензиях на оружие для неграждан ЭР, что нужно помнить о раздельном сборе отходов, выставка скульптур Пабло Пикассо и победители Евровидения на концерте в Таллинне

Сегодня в выпуске:

- Живущие в Эстонии граждане третьих стран и лица без гражданства могут лишиться лицензии на пользование огнестрельным оружием, если не выполнят определенные условия. Наша корреспондент выясняла, что следует сделать, чтобы сохранить действующее разрешение и получить новое

- Коротко по стране: трагические рекорды смертей при пожарах, масштабные военные учения с высадкой воздушного десанта и судьба не провозглашенного закона о советских памятниках и сооружениях

- Раздельный сбор мусора и отходов по-прежнему вызывает немало затруднений у жителей Эстонии. Наша съемочная группа побывала на крупнейшем мусорном полигоне столичного региона, чтобы прояснить нюансы данной проблемы

- Легендарный абстракционист и основоположник кубизма Пабло Пикассо долгие годы помимо живописи занимался и лепкой. Наш материал о первой за последние 50 лет крупной выставке скульптурных работ великого художника на его родине в Испании.

- Международная панорама: стихийное бедствие в Китае, почему популярные конфеты могут быть опасными и с помощью чего туристы смогут подняться в стратосферу

- Масштабный концерт в честь Дня Европы в Таллинне оказался очень популярным. Тысячи жителей и гостей столицы собрались на площади Вабадузе, чтобы насладиться выступлением прошлогодних победителей конкурса Евровидение