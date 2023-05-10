Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 мая: о лицензиях на оружие для неграждан ЭР, что нужно помнить о раздельном сборе отходов, выставка скульптур Пабло Пикассо и победители Евровидения на концерте в Таллинне
Сегодня в выпуске:
- Живущие в Эстонии граждане третьих стран и лица без гражданства могут лишиться лицензии на пользование огнестрельным оружием, если не выполнят определенные условия. Наша корреспондент выясняла, что следует сделать, чтобы сохранить действующее разрешение и получить новое
- Коротко по стране: трагические рекорды смертей при пожарах, масштабные военные учения с высадкой воздушного десанта и судьба не провозглашенного закона о советских памятниках и сооружениях
- Раздельный сбор мусора и отходов по-прежнему вызывает немало затруднений у жителей Эстонии. Наша съемочная группа побывала на крупнейшем мусорном полигоне столичного региона, чтобы прояснить нюансы данной проблемы
- Легендарный абстракционист и основоположник кубизма Пабло Пикассо долгие годы помимо живописи занимался и лепкой. Наш материал о первой за последние 50 лет крупной выставке скульптурных работ великого художника на его родине в Испании.
- Международная панорама: стихийное бедствие в Китае, почему популярные конфеты могут быть опасными и с помощью чего туристы смогут подняться в стратосферу
- Масштабный концерт в честь Дня Европы в Таллинне оказался очень популярным. Тысячи жителей и гостей столицы собрались на площади Вабадузе, чтобы насладиться выступлением прошлогодних победителей конкурса Евровидение
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 мая.