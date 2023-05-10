ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полиция Латвии обнаружила нелегальную наркофабрику

Сотрудники полиции восточного участка рижского региона при проведении оперативных мероприятий обнаружили, что на частной территории в Ропажском крае могут производиться наркотики или психотропные вещества.

27 апреля сотрудники полиции обыскали территорию указанного автосервиса, расположенного рядом с частным домом, где обнаружили лабораторию наркотических веществ. По данному адресу сотрудники правоохранительных органов задержали женщину 1986 года рождения и мужчину 1983 года рождения по подозрению в совершении указанного преступления.

Галерея: полиция обнаружила в Ропажском крае наркофабрику

Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако ни один из задержанных ранее не попадал в поле зрения полиции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Производство было замаскировано, устроено в отдельном помещении, недоступном для посетителей автосервиса. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли более 100 контейнеров с химическими веществами, предназначенными для изготовления наркотических и психотропных веществ.

Всего было изъято около одной тонны кристаллического вещества. При первичной экспертизе наркотических веществ в пробах был обнаружен промежуточный продукт изометадона и метадона. Также было изъято 2500 литров жидких химикатов.

Точное количество и состав изъятых веществ станут известны только после получения результатов полной экспертизы. Кроме того, сотрудники полиции изъяли производственное оборудование, в том числе различные колбы, охлаждающий аппарат.

В ходе следствия полиция продолжит выяснять обстоятельства произошедшего, в том числе, как давно действует этот незаконный производственный объект, где закупались вещества для производства наркотиков и каким образом происходил сбыт продукции.

29 апреля к мужчине 1983 года рождения и женщине 1986 года рождения была применена мера пресечения – заключение под стражу.