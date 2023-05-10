ФОТО ⟩ Резкое торможение дорожно-ремонтной машины закончилось тройным столкновением

Авария произошла в 16:23 на 43,9 километра шоссе Тарта-Отепя-Сангасте.

По предварительным данным, дорожно-ремонтная машина, двигавшаяся в сторону Отепя на прямом участке дороги, обогнала стоявший на обочине прицеп. Проезжая мимо, водитель грузовика заметил встречный автомобиль из Отепя и был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения.

Дорожно-ремонтная машина, совершив пируэт, при торможении выехала на встречную полосу и упала на бок в кювет. Встречный автомобиль также выбросило в кювет, однако он остался стоять на колесах.

Другая машина, в свою очередь, врезалась в грузовик сзади.

В каждой машине находилось по одному человеку, которых проверили медики скорой помощи. Никого не пришлось везти в больницу. Водители были трезвы, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.