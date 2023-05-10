Полиция продолжит поиски пропавшего Тыниса на воде

Старший участковый полицейский Тартумаа Анти Пейпонен заявил, что в полицию не поступало никаких новых сведений или наводок. «Поиски на суше завершены, но мы продолжим поиски на воде», – сказал Пейпонен.

Он добавил, что, по имеющейся информации, Тыниса будут искать в Эмайыги на участке между Ребасе и портом Карлова. «Мы уже провели поиск с помощью сонара, но мы также привлечем водолаза», – сказал Пейпонен.

Тынис пропал без вести в субботу. Ранее на этой неделе он не появлялся на работе, а его телефон был выключен. Полиция просит всех, кто видел Тыниса с субботы или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.