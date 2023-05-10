Президент Латвии Эгил Левитс не будет баллотироваться на второй срок

В распространенном канцелярией заявлении Левитс отмечает, что в настоящее время в вопросе о президенте мнения в коалиции разделились. Национальное объединение и «Новое Единство» поддержали его кандидатуру, а «Объединенный список» и оппозиционная «Латвия на первом месте» поддерживают другого кандидата.

«Ни у кого нет явного большинства. В такой ситуации существует реальная вероятность того, что решающие голоса на выборах президента будут отданы партиям, которые не представляют латышский и западный курс Латвии. Было бы наивно предполагать, что голоса этих сил будут отданы просто так, без всякого политического умысла. Расплачиваться за это придется долго», – выразил беспокойство Левитс.

По его мнению, подобный сценарий послужил бы сигналом к тому, что в таком важном вопросе, как выборы президента, решающее слово могут иметь прокремлевские и олигархические круги. Это, в свою очередь, наложило бы отпечаток на должность президента страны, затруднив представление им интересов Латвии и поддержание полного доверия диалога с союзниками, и вызвало бы сомнения в политическом курсе Латвии.

«В той хрупкой ситуации с безопасностью, в которой находится Латвия, это подало бы неверный сигнал как нашим гражданам, так и нашим союзникам, и Москве», – отметил президент.